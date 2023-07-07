كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

اشتعلت أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الاهلي لصالح نادي الزمالك عقب ارسال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا يواجه خلاله اللاعب عقوبة حظر ممارسة النشاط الرياضي حال عدم تنفيذ العقوبة.

نادي الزمالك من جانبه تمسك بسداد الغرامة وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن إجراءات الحجز على كهربا وعائلته.

فيما يجهز محامي كهربا مذكرة قانونية من أجل سداد غرامة نادي الزمالك رغم ان لوائح الفيفا تمنحه حق الاستئناف على شكوى الزمالك الجديدة في عقوبة الغرامة المالية.

صدى البلد يسلط الضوء على اخر المستجدات بشأن أزمة غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك.

شكوى جديدة من الزمالك فى الفيفا ضد كهربا

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المحامي الخاص بالنادي أرسل شكوى جديدة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض التي تخطت حاجز ال 2 مليون دولار في الموعد المحدد لها.

وأضاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم الحجز على مستحقات كهربا لدى النادي الأهلي، وسيتم إخطار البنك المركزي بالحجز على أرصدة اللاعب وأسرته، كما سيتم الحجز على ممتلكاته.

فيفا يرسل خطابا صارما فى أزمة غرامة كهربا والزمالك

ارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا مطلع شهر يونيو الماضي بشأن أزمة غرامة كهربا نجم النادي الأهلي لصالح الزمالك.

وتضمن خطاب الفيفا الذي وصل الزمالك يوم 3-6-2023 بشأن قضية كهربا الآتي:

بناء علي الخطاب المقدم من الممثل القانوني لنادي الزمالك في 28 يونيو 2023 ان اللاعب محمود عبد المنعم لم ينفذ قرار 2 2023 بدفع الغرامه في خلال 60 وحيث ان اللاعب لم يدفع الغرامة فان نادي الزمالك يطلب ايقاف اللاعب.

فقد قررنا عقد جلسه يوم 3 اغسطس 2023 للنظر في هذا وعلي اللاعب محمود عبد المنعم تقديم اي مستندات تفيد الدفع في خلال 6 ايام من تاريخ الخطاب وفي حال اللاعب لم يستطع تقديم هذا فاننا سوف نطبق قرارات 2 فبراير وعلي الاتحاد المصري سرعه اخطار اللاعب .



كهربا يجهز مذكرة قانونية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات أزمة غرامة كهربا، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه الإذاعي.

وقال شوبير: “في إخطار وصل من الفيفا لكهربا، وتم تبلغيه بضرورة الرد علي المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب يوم 3 أغسطس، الخطاب بيقوله وضح موقفك من سداد الغرامة، واذا لم يتم الدفع سوف يتم إيقافه”.

وعقب شوبير قائلًا: “كهربا هيجهز مذكرة قانونية وسوف يشرح موقفه في القضية وسوف يطلب مهلة جديدة لسداد الغرامة”.

وقال "شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": كهربا تلقى إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يؤكد فيه أنه ستتم إعادة تقديم القضية وإحالتها إلى الاجتماع التالي للجنة الانضباط في فيفا في 3 أغسطس 2023 للتقييم، من أجل اتخاذ قرار بشأن فرض حظر من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم عليه"



اجراء جديد من كهربا بغرامة الزمالك

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجاة من العيار الثقيل بشأن غرامة كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأخير.

قال ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ازمة غرامة كهربا :

سؤال إلى الفاهمين على الجانب الآخر من النهر لماذا لم يطلب الزمالك إيقاع العواقب على كهربا ليكون الإيقاف مباشر بدون حق الاستئناف.

أضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: ولماذا طلب الزمالك من الفيفا حث اللاعب على السداد مما يعنى فتح إجراءات تأديبية ويكون للاعب بعد ذلك حق الاستئناف.