سيناريو الشحات يتكرر| أفشة يلوح بالرحيل.. وتجديد العقود صداع في دماغ الأهلي

بات تجديد العقود صداعا في دماغ إدارة النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر في ظل مشاركاته المحلية والقارية.

بعدما انتهي النادي الأهلي من تجديد عقود حسين الشحات والتوصل الي اتفاق الي جانب فك الارتباط مع البرازيلى برونو سافيو ظهرت أزمة جديدة تمثلت فى ضرورة التجديد لنجم المارد الأحمر محمد مجدى أفشة.

أفشة نجم الأهلي تلقى عروضا للإحتراف فى الدوريات العربية ويلوح برغبته فى خوض غمار التجربة على غرار ما حدث مع زميله حمدى فتحي ورحيل الأخير إلي صفوف نادي الوكرة القطري.

صدى البلد يسلط الضوء على أزمات التجديد والرحيل للاعبين فى النادي الأهلي.

أفشة يلوح بالرحيل والأهلي يدرس التجديد

تدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تمديد عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

قرار لجنة التخطيط في النادي الأهلي يأتي بعد تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي خلال الفترة الحالية عن طريق إحدى شركات التسويق الأوروبية.

إدارة الكرة رفضت مناقشة الأمر نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي رفض رحيل بعض العناصر التي يعتمد عليها في الميركاتو بعد قرار بيع حمدي فتحي للوكرة القطري.

لجنة التخطيط فى الأهلي طلبت تمديد عقد أفشة مبكرا لمنع تكرار أزمة حسين الشحات واللعب بورقة العروض الخليجية لفرض شروط علي النادي وإنهاء الأمر مبكرًا قبل انطلاق الموسم الأخير في عقده مع الفريق.

واقترحت لجنة التخطيط في النادي الأهلي علي اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين قادمين والموافقة علي رحيله في حالة وصول عرض رسمي للنادي في أي وقت والابتعاد عن وكلاء اللاعبين في المماطلة وتأجيل تمديد عقده.

حسين الشحات يناور والأهلي ينهي الأزمة

اتفق مسؤولوا النادي الأهلي مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم.

المفاوضات بين ادارة النادي الأهلي وحسين الشحات بدأت منذ فترة ليفرض اللاعب شروطه في الأخير والتي وافق عليها الفريق الأحمر، والتي جاءت أبرزها إزالة بند المشاركة من تعاقده

بجانب إزالة بند الحصول على نسبة من إعلانات اللاعب، كما أشترط الشحات على إمكانية عمل إعلانات لأي شركة غير الراعة للنادي تككون بشكل شخصي، وهو ما وافق الأهلي عليه، بالإضافة إلى حصول اللاعب على جميع مستحقات المالية بشكل كامل في أي لقاء تليفزيون، وعدم حصول الأهلي على أي نسبة

أزمة سافيو في الأهلي

‏شهدت الساعات الأخيرة، تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء، بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

النادي الأهلي سبق وأن قرر تجميد البرازيلي برونو سافيو، ولم يشارك في مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة، إضافة إلى الدوري الممتاز، وكأس مصر، بقرار من الجهاز الفني.

البرازيلي برونو سافيو يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، عبر الخروج الآمن، والحصول على كامل المستحقات في عقده.

النادي الأهلي يسعى إلى فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو، عبر التفاوض على بقية مستحقاته، على غرار ما حدث مع “جيرالدو”، اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر.

برونو سافيو يفرض شروطه

البرازيلي برونو سافيو، طرح حلا لفسخ عقده مع النادي الأهلي، يتضمن الحصول على 800 ألف دولار، قيمة عقد الموسم المقبل، والتنازل عن قيمة عقد الموسم بعد المقبل.

النادي الأهلي من جانبه، رفض مقترح برونو سافيو، وطرح حلا، يحصل اللاعب البرازيلي بمقتضاه، على 400 ألف دولار فقط؛ من أجل رحيله، دون إثارة أي أزمات.

ويبحث النادي الأهلي، عن حلول وسط؛ من أجل غلق ملف رحيل البرازيلى برونو سافيو، دون تكبد خزينة النادي الأحمر أعباء مالية باهظة.

وتوصل النادي الأهلي‬⁩ إلى اتفاق، يرحل بموجبه برونو ⁧‫سافيو‬⁩ إلى نادي بوليفار البوليفي، على أن يدفع الأخير، نظير عودة اللاعب، وهي 300 ألف دولار.

ورضخ النادي الأهلي لمطالب برونو سافيو في الحصول على 800 ألف دولار، قيمة مستحقاته عن الموسم القادم من أجل الرحيل بشكل ودي.

وسبق أن تعاقد النادي الأهلي مع نادي بوليفار البوليفي، لضم برونو سافيو، بـ 1.5 مليون دولار، سدد المارد الأحمر من قيمة الصفقة، 800 ألف دولار، وتبقى منها 700 ألف دولار.

خزينة النادي الأهلي تكبدت مليون و300 ألف دولار في صفقة ضم ورحيل برونو سافيو عن صفوفه، بعدما اشترط اللاعب الحصول على 800 ألف دولار نظير الرحيل بشكل ودي .