نجوم فرضوا شروطهم| الزمالك ينحنى أمام طلبات "فتوح".. والأهلي يرضخ إلى أوامر "الشحات" و"سافيو"

نجح نجوم الأهلي والزمالك في فرض شروطهم على إدارة قطبي الكرة المصرية خلال تجديد عقودهم أو الرحيل عن الدوري المصري.

نادي الزمالك رضخ لإملاءات نجم الفارس الأبيض أحمد فتوح من أجل الحفاظ على القوام الأساسي خاصة بعد رحيل نجوم سابقين الي دوريات أوروبا.

فيما جاء دور النادي الأهلي بعد غريمه التقليدى نادي الزمالك في الرضوخ الي طلبات الثنائي حسين الشحات والبرازيلي برونو سافيو من اجل تجديد العقود والرحيل عن القلعة الحمراء.

صدى البلد يسلط الضوء على أزمات الرحيل وتجديد العقود داخل النادي الأهلي والزمالك في الآونة الأخيرة.

فتوح قائدا لنادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة مفاجأة من العيار الثقيل حول شروط أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك من أجل التجديد لعقده مع القلعة البيضاء.

قال الاعلامي أحمد فتوح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فتوح نجم الزمالك عبر انستغرام اقترب من التجديد بعد الإتفاق علي منحه شارة القياده وزيادة سنوية في العقد مع وضع بند الاحتراف .

الأهلي يرضخ لشروط الشحات

واتفق مسؤولو النادي الأهلي على مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاثده لمدة 3 مواسم، والإعلان الرسمي خلال ساعات

وبدأت المفاوضات من عدة أيام ليفرض اللاعب شروطه في الأخير والتي وافق عليها الفريق الأحمر، والتي جاءت أبرزها إزالة بند المشاركة من تعاقده

بجانب إزالة بند الحصول على نسبة من إعلانات اللاعب، كما أشترط الشحات على إمكانية عمل إعلانات لأي شركة غير الراعة للنادي تككون بشكل شخصي، وهو ما وافق الأهلي عليه، بالإضافة إلى حصول اللاعب على جميع مستحقات المالية بشكل كامل في أي لقاء تليفزيون، وعدم حصول الأهلي على أي نسبة

سافيو يفرض شروطه على الأهلي

‏شهدت الساعات الأخيرة، تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء، بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

النادي الأهلي سبق وأن قرر تجميد البرازيلي برونو سافيو، ولم يشارك في مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة، إضافة إلى الدوري الممتاز، وكأس مصر، بقرار من الجهاز الفني.

البرازيلي برونو سافيو يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، عبر الخروج الآمن، والحصول على كامل المستحقات في عقده.

النادي الأهلي يسعى إلى فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو، عبر التفاوض على بقية مستحقاته، على غرار ما حدث مع “جيرالدو”، اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر.

برونو سافيو يفرض شروطه

البرازيلي برونو سافيو، طرح حلا لفسخ عقده مع النادي الأهلي، يتضمن الحصول على 800 ألف دولار، قيمة عقد الموسم المقبل، والتنازل عن قيمة عقد الموسم بعد المقبل.

النادي الأهلي من جانبه، رفض مقترح برونو سافيو، وطرح حلا، يحصل اللاعب البرازيلي بمقتضاه، على 400 ألف دولار فقط؛ من أجل رحيله، دون إثارة أي أزمات.

ويبحث النادي الأهلي، عن حلول وسط؛ من أجل غلق ملف رحيل البرازيلى برونو سافيو، دون تكبد خزينة النادي الأحمر أعباء مالية باهظة.

الأهلي يرضخ لمطالب سافيو

توصل النادي الأهلي‬⁩ إلى اتفاق، يرحل بموجبه برونو ⁧‫سافيو‬⁩ إلى نادي بوليفار البوليفي، على أن يدفع الأخير، نظير عودة اللاعب، وهي 300 ألف دولار.

ورضخ النادي الأهلي لمطالب برونو سافيو في الحصول على 800 ألف دولار، قيمة مستحقاته عن الموسم القادم من أجل الرحيل بشكل ودي.

وسبق أن تعاقد النادي الأهلي مع نادي بوليفار البوليفي، لضم برونو سافيو، بـ 1.5 مليون دولار، سدد المارد الأحمر من قيمة الصفقة، 800 ألف دولار، وتبقى منها 700 ألف دولار.

خزينة النادي الأهلي تكبدت مليون و300 ألف دولار في صفقة ضم ورحيل برونو سافيو عن صفوفه، بعدما اشترط اللاعب الحصول على 800 ألف دولار نظير الرحيل بشكل ودي .