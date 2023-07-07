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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تريزيجيه ينصح إمام عاشور بعدم الانضمام للأهلي .. نجم الزمالك يكشف تفاصيل أزمة كهربا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي:


تريزيجيه يكشف سر أزمته مع فايلر وسبب رفضه اللعب لإنتر ميلان


كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب تفاصيل أزمته مع رينيه فايلر أثناء قيادته لفريق اندرلخت البلجيكي.

واكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة  أون تايم سبورت أن أزمته مع فايلر كانت أنه يشارك ١٠ دقائق فقط في كل مباراة وعلى الرغم من ذلك يحرز أهداف عد

 

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي يمتلك عرضا من نادي أم صلال القطري لاستعارته لمدة موسم واحد مقابل 500 ألف دولار.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "أم صلال يسعى لضم أفشة لمدة موسم واحد مع وجود أحقية الشراء، وهناك مفاضلة بينه وبين أحد اللاعبين الآخرين".


تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي


كشف أسامة حسن لاعب الزمالك السابق تفاصيل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب عقب شكوى الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم سداده لقيمة الغرامة.

وأكد في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الأهلي أعلن رسميا تخليه عن كهربا وطالبوه بضرروة حل أزمته مع الزمالك وسداد الغرامة.

 


تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب عن رأيه في إمكانية انضمام إمام عاشور نجم الزمالك السابق وميتلاند الحالي للأهلي .

 

وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أمام عاشور لاعب مميز للغاية وسيكون إضافة

 

اتحاد الدولي لكرة القدم أخبار الرياضة الإعلامي محمد شبانة الدولي لكرة القدم الرياضة المصرية والعالمية

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