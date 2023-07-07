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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

صدى البلد

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب عن رأيه في إمكانية انضمام إمام عاشور نجم الزمالك السابق وميتلاند الحالي للأهلي .

 

وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أمام عاشور لاعب مميز للغاية وسيكون إضافة للفريق ولكن استكمال مسيرته الاحترافية هام للغاية. 

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وأضاف تريزيجيه أنه ينصح عاشور بعدم العودة للدوري المصري ومواصلة اللعب في الدوريات الأوروبية مشددا أن وجود عدد كبير من النجوم المصريين في أوروبا يصب في مصلحة الكرة المصرية .

 

واضاف أن أمام عاشور سيحقق انجازات عديده حال مواصلة مسيرته الاحترافية. 

الأهلى الدوريات الأوروبية الزمالك أون تايم سبورت التركي الأوروبية الأهلي والوداد

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