تريزيجيه لـ إمام عاشور: كمل في أوروبا وبلاش تنضم للأهلي

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب عن رأيه في إمكانية انضمام إمام عاشور نجم الزمالك السابق وميتلاند الحالي للأهلي .

وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أمام عاشور لاعب مميز للغاية وسيكون إضافة للفريق ولكن استكمال مسيرته الاحترافية هام للغاية.

وأضاف تريزيجيه أنه ينصح عاشور بعدم العودة للدوري المصري ومواصلة اللعب في الدوريات الأوروبية مشددا أن وجود عدد كبير من النجوم المصريين في أوروبا يصب في مصلحة الكرة المصرية .

واضاف أن أمام عاشور سيحقق انجازات عديده حال مواصلة مسيرته الاحترافية.