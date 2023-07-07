تريزيجيه عن مباراة الأهلي والوداد: كنت هموت وصلاح قالي هيحصلك حاجة

كشف محمود حسن تريزيجيه كواليس مشاهدته لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد خلال معسكر المنتخب الأخير .

وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أنه كان في معسكر المنتخب وقت المباراة وشاهد مباراة الأهلي والوداد بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول وطبيب المنتخب في غرفة منفصلة .

واضاف تريزيجيه أنه “كان حيموت ” وكان منفعلا للغاية طوال المباراة حتى أخبره صلاح قائلا “أهدي هيحصلك حاجه ” مشددا أنه كان في سعادة غامرة هو وصلاح عقب تتويج الفريق بالبطولة

وأضاف أن الأهلي فريق عريق ومعروف في العالم كله مشددا أن مصر أيضا معروفة رياضيا بشكل رائع .

وأضاف أن هناك العديد من النجوم المصريين تألقوا في الدوريات العالمية و مازال هناك الكثير أيضا في الطريق .