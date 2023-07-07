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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه عن مباراة الأهلي والوداد: كنت هموت وصلاح قالي هيحصلك حاجة

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه وصلاح

كشف محمود حسن تريزيجيه كواليس مشاهدته لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد خلال معسكر المنتخب الأخير .

وأكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أنه كان في معسكر المنتخب وقت المباراة وشاهد مباراة الأهلي والوداد بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول وطبيب المنتخب في غرفة منفصلة .

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واضاف تريزيجيه أنه “كان حيموت ” وكان منفعلا للغاية طوال المباراة حتى أخبره صلاح قائلا “أهدي هيحصلك حاجه ” مشددا أنه كان في سعادة غامرة هو وصلاح عقب تتويج الفريق بالبطولة 

 

وأضاف أن الأهلي فريق عريق ومعروف في العالم كله مشددا أن مصر أيضا معروفة رياضيا بشكل رائع .

 

وأضاف أن هناك العديد من النجوم المصريين تألقوا في الدوريات العالمية و مازال هناك الكثير أيضا في الطريق .

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