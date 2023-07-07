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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

صدى البلد

كشف أسامة حسن لاعب الزمالك السابق تفاصيل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب عقب شكوى الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم سداده لقيمة الغرامة. 

وأكد في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الأهلي أعلن رسميا تخليه عن كهربا وطالبوه بضرروة حل أزمته مع الزمالك وسداد الغرامة. 

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واضاف أن كهربا معرض للإيقاف مره أخرى، وسيتم الحجز على جميع ممتلكاته حال تأخره عن سداد الغرامة. 

وأكد أن الاهلي أعلن عدم مساندته ل كهربا و صعوبة دفع قيمة الغرامة مشددا أن نجم الأهلي بات في موقف صعب للغاية في الوقت الراهن .

وتابع أن كهربا من الممكن أن يرحل عن الأهلي بسبب تلك الأزمة مشددا أن الاهلي قام بتسريب تفاصيل موقفه من كهربا للإعلام .

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