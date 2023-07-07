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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يكشف كواليس غضبه من الأهلي وأسرار التجنيس لقطر

صدى البلد

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب عن تفاصيل أزمته في الاهلي أثناء وجوده بفريق الناشئين.

واكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أنه انضم لفريق الأهلي وهو بعمر الـ ٨ سنوات حيث انضم لفريق الناشئين وظل به حتي وصل لـ ٢٠ عاما.

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وتابع أنه مر ب ٤ سنوات صعبه في الاهلي حيث لم يكن يشارك على الإطلاق مشددا أنه في أحد المرات رفض أحد مدربي الناشئين في الأهلي إشراكه في إحدى المباريات أمام منتخب نفس الفئة العمرية، وكان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في المباراة .

وأكمل أن عقب ذلك تعرض للسخرية من أحد المدربين في المران حيث غادر المران وانقطع عنه لمدة ٤ اشهر ليفاجأ  إداري الفريق لمطالبته برد الملابس.

وتابع أنه في ذلك الوقت تابعه أحد المسافرين وعرض عليه التجنيس لدولة قطر حيث طالبه علي ماهر العودة للمران واتخاذ القرار النهائي بشأن قطر عقب ذلك.

وتابع أن علي ماهر أخبره فور عودته أنه سيرفض رحيله عن الأهلي وسيتم توقيع عقد رسمي معه . 

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