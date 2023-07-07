إعلامي يعلن تفاصيل أزمة كبرى بسبب حكام مباراة القمة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمة قادمة بشأن حكام مباراة الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري، خصوصًا أنها قد تكون حاسمة للمارد الأحمر من أجل حسم اللقب في لقاء القمة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "الأهلي يريد حسم اللقب بالفوز على الاتحاد ثم الزمالك، وهو ما سيعطي للبطولة مذاق مختلف وهي على حساب الغريم التقليدي، بينما الزمالك يريد الفوز على فيوتشر ثم إفساد فرحة الأهلي".

وأضاف: "لاعبو الزمالك بدأوا في استيعاب طريقة أوسوريو، وسوف يستعيد لاعبيه الدوليين من المنتخب الأوليمبي في مواجهة القمة مثل حسام عبدالمجيد الذي يمتلك عروض أوروبية، ومحمد طارق وحاتم سكر".

وواصل: "هناك حكام مصريين مرشحين لإدارة القمة، مثل محمود البنا ومحمد معروف وابراهيم نور الدين وأمين عمر، فهل سوف يستجيب اتحاد الكرة للضغوط أمام سينفذ قراره بوجود الحكم المصري ورفض الاستعانة بأجانب".

وأتم: "مباراة الدور الأول كانت بحكم مصري، وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يصر على تواجد الحكم المحلي، من أجل تطوير التحكيم في مصر، ولكن سنرى ما سيحدث من جانب اتحاد الكرة في الفترة المقبلة".