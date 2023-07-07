تريزيجيه يكشف سر أزمته مع فايلر وسبب رفضه اللعب لإنتر ميلان

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي والمنتخب تفاصيل أزمته مع رينيه فايلر أثناء قيادته لفريق اندرلخت البلجيكي.

واكد تريزيجيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أزمته مع فايلر كانت أنه يشارك ١٠ دقائق فقط في كل مباراة وعلى الرغم من ذلك يحرز أهداف عديدة مشددا أنه طلب الرحيل عن الفريق.

وتابع أن فايلر في هذا الوقت عامله بشكل سيىء للغاية لذلك فضل الرحيل.

وأضاف أنه عقب بطولة كأس العالم روسيا كان قريب من الأنضمام لـ إنتر ميلان ولكنه رفض عقب علمه بقرارهم بإعارته ل بارما مشددا أنه حصل على عرض سعودي أيضا من فريق الاتحاد.

وقال تريزيجيه : إن أول أهدافه بالدوري الانجليزي كانت أمام ليفربول حيث أنه كان خارج التشكيل الأساسي للمباراة، ولكن تعرض جريليش لإصابة وشاركت بدلًا منه وأحرز الهدف الوحيد لأستون فيلا".

وعن سر أزمته مع ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا السابق أكد أن جيرارد تولى تدريب أستون فيلا،وكان عائدًا من إصابة الرباط الصليبي حيث أخبره جيرارد “ لا أريدك في الفريق” ، وطلبت الرحيل عن الفريق حتى لا يفتعل الأزمات والمشاكل.