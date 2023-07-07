رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

أعلن نادي الأهلي، عن رحيل لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

كولر و سافيو

ويأتي هذا القرار بعدما ابتعد سافيو عن المشاركة لفترة طويلة، وعدم اقتناع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر بقدراته، حيث تم استبعاده من المباريات الماضية سواء محليًا أو قاريًا.





وتجدر الإشارة إلى أن صفقة برونو سافيولم تحقق النتائج المتوقعة، ولم يتمكن اللاعب من تحقيق المهام التي تم تكليفه بها بشكل جيد.

ولمتابعة المزيد حول صفقة سافيو الفاشلة وكم كلفت خزينة الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: