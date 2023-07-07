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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

برونو سافيو
برونو سافيو

أعلن نادي الأهلي، عن رحيل لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

هدفه بـ 31 مليون جنيه| "سافيو" صفقة كلفت الأهلي 60 ألفا كل دقيقة.. خسارة حمراء فادحة

كولر و سافيو

ويأتي هذا القرار بعدما ابتعد سافيو عن المشاركة لفترة طويلة، وعدم اقتناع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر بقدراته، حيث تم استبعاده من المباريات الماضية سواء محليًا أو قاريًا.


 

وتجدر الإشارة إلى أن صفقة برونو سافيولم تحقق النتائج المتوقعة، ولم يتمكن اللاعب من تحقيق المهام التي تم تكليفه بها بشكل جيد.

ولمتابعة المزيد حول صفقة سافيو الفاشلة وكم كلفت خزينة الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

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