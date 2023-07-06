هدفه بـ 31 مليون جنيه| "سافيو" صفقة كلفت الأهلي 60 ألفا كل دقيقة.. خسارة حمراء فادحة

أعلن نادي الأهلي، عن رحيل لاعبه البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عدم إقتناع كولر بقدراته

ويأتي هذا القرار بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة لفترة طويلة، وعدم إقتناع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر بقدراته، حيث تم استبعاده من المباريات الماضية سواء محليًا أو قاريًا.

وتجدر الإشارة إلى أن صفقة برونو سافيو لم تحقق النتائج المتوقعة، ولم يتمكن اللاعب من تحقيق المهام التي تم تكليفه بها بشكل جيد.

الأهلي يتفق مع برونو سافيو

وذكرت تقارير رياضية، أن نادي الأهلي توصل لاتفاق مع لاعبه البرازيلي برونو سافيو، للرحيل عن الفريق بصورة نهائية والانتقال إلى نادي بوليفار البوليفي.

وكان النادي تعاقد مع سافيو في سبتمبر الماضي مقابل 1.5 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مع وجود خيار لتمديد العقد لعام آخر بموافقة الطرفين.

سافيو رفض الرحيل

ووفقًا لمصادر رياضية، فتم إقناع سافيو بالرحيل عن النادي الأحمر، بعد أن كان يرفض الفكرة في البداية ويرغب في الحصول على كافة مستحقاته.

ويبلغ مقدار راتب اللاعب 800 ألف دولار في الموسم الواحد، وقيمة الصفقة مقسمة على قسطين.

القسط الأول، قام الأهلي بدفعه في البداية وقيمته 800 ألف دولار، فيما تبقى 700 ألف دولار من قيمة الصفقة لم يدفعها المارد الأحمر.

وطلب نادي بوليفار، الحصول على خدمات برونو، وتوصل الفريقين للاستغناء الأهلي عن اللاعب مقابل المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة وهو 700 ألف دولار.

وأكدت تقارير رياضية، أن لاعب الأهلي البرازيلي برونو سافيو وافق على تسوية مستحقاته مع النادي، حيث حصل على مستحقات الموسم الحالي بالكامل ونصف مستحقات الموسم القادم.

وفي ضوء هذه التسوية، قدرت قيمة الصفقة التي أنفقها الأهلي على سافيو 2 مليون دولار بعد موسم واحد فقط.

وكان الأهلي استحوذ على خدمات سافيو من نادي بوليفار البوليفي في سبتمبر الماضي مقابل 800 ألف دولار، وشارك اللاعب في 18 مباراة بمختلف المسابقات مع الأهلي، خلال فترة قضاها في النادي لمدة 298 يومًا، حيث لعب لمدة 1031 دقيقة.

ويأتي رحيل سافيو بعدما لم يتمكن من إثبات نفسه مع الفريق، ولم يحظَ بمستوى يليق بما دفعه النادي لضمه.

وسجل اللاعب البرازيلي برونو سافيو هدفين خلال فترة ارتدائه لقميص الأهلي، الأول جاء في مباراة غزل المحلة في الدوري المصري، والثاني جاء في مباراة الزمالك في كأس السوبر المصري.

كما قدم سافيو أداءً متميزًا في بعض المباريات، حيث صنع ثلاثة أهداف في مباراتين ضد طلائع الجيش ومباراة واحدة ضد فاركو في الدوري المصري.

ثمن الهدف الذي سجله اللاعب 31 مليون

ووفقًا للتقارير الرياضية، يبدو أن انتقال برونو سافيو إلى صفوف الأهلي تكلف النادي مبلغًا يصل إلى 62 مليون جنيه مصري، وذلك وفقًا لسعر صرف الدولار الحالي في البنك المركزي.

وتم تقدير ثمن الهدف الذي سجله اللاعب 31 مليون جنيه، فيما يبدو أن تكلفة كل دقيقة شارك بها سافيو في المباريات قد تخطت 60 ألف جنيه مصري، ويصل سعر المباراة الواحدة التي شارك فيها سافيو إلى حوالي 3.5 مليون جنيه مصري.