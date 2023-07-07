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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يتغني بصلابة الدفاع الأحمر.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي

يتربع الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، على صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز الذي يتواجد في وصافة الترتيب.

وكتب ماهر همام لاعب الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بكل جدارة الأهلي أقوي خط دفاع في الدوري المصري حيث دخل شباكه 7 أهداف فقط في 28 مباراه خاضها 🦅"


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

 

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