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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزهور يتعاقد مع نجمي الأهلي في الكاراتيه محمد رمضان وعمر طارق

محمد رمضان وعمر طارق
محمد رمضان وعمر طارق

وقع بطلا مصر في الكاراتيه محمد رمضان وعمر طارق عقدًا مع نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش لتدعيم صفوف الفريق الأول للكاراتيه بالنادي الذي يقوده فنيًا محمود ربيع.

ويعد محمد رمضان بطل المنتخب الوطني للكاراتيه أحد اللاعبين المميزين في مصر حيث يحتل حاليًا المركز التاسع على العالم وافتتح هذا الموسم بالحصول على الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي ”البريميرليج“ التي أقيمت شهر مايو الماضي بالمغرب.

وحقق رمضان العام الماضي موسم مميز توجه بالفوز بجائزة ال Grand Winner المقدمة من الاتحاد الدولي للكاراتيه وهو اللاعب الأفضل في العالم صاحب النقاط الأعلى لموسم 2022 والذي شارك في 4 بطولات من خمس للبريميرليج العالمية بعد حصوله على فضية وبرونزية في بطولات البريميرليج خلال الموسم.


واستطاع رمضان خلال مسيرته التتويج 7 ميداليات في بطولات البريميرليج العالمية بواقع ذهبية وفضية و 5 برونزيات، والعديد من الميداليات الأفريقية بالإضافة إلى أكثر من 25 ميدالية بالبطولات المحلية.


أما البطل عمر طارق وهو من أبطال الجمهورية، فقد حصل على ذهبية بطولة أفريقيا جماعي 2019 ، وذهبية البطولة العربية فردي وجماعي 2018، بالإضافة إلى فضية الدوري العالمي 2015 والعديد من بطولات الجمهورية.

وتم توقيع العقد بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة: المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، علي عادل أمين الصندوق، محمد مطيع سكرتير عام النادي، المهندس أحمد أسامة، الدكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني، الدكتورة نشوى النحاس.

وخلال توقيع العقد عبر اللاعبان عن سعادتهما بالانتقال إلى نادي الزهور خلال فترة الانتقالات، والانضمام لأحد أهم الأندية في رياضة الكاراتيه حيث قال رمضان: ”الحمدلله تم الانتقال من النادي الاهلي لنادى الزهور الرياضى بعد توقيع العقد في موسم الانتقالات الحالي بحضور رئيس النادي المستشار الدكتور محمد الدمرداش ونائبه واعضاء مجلس الادارة المحترمين ودكتور محمود ربيع رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي ، سعيد جدا بالاستقبال والترحيب من الأسرة المحترمة والتقدير المعنوي للابطال الموجودين في النادي والمبادئ الحقيقية اهم مليون مرة من أي شيء ، شكرا علي الثقة الغالية من دكتور محمود ربيع رئيس جهاز الكاراتيه ولكابتن حسام صقر المدير الفني وان شاء الله دوري الرجال في الزهور السنة دي“.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد الدمرداش عن سعادته بانضمام ثنائي الكاراتيه لصفوف الفريق الأول مؤكدًا على دعم النادي للألعاب الفردية وبالأخص النزالية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، متمنيًا استمرار تقدم النادي في الرياضات المختلفة“.

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