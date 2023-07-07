تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأخير.

قال ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ازمة غرامة كهربا:

سؤال إلى الفاهمين على الجانب الآخر من النهر لماذا لم يطلب الزمالك إيقاع العواقب على كهربا ليكون الإيقاف مباشر بدون حق الاستئناف؟.

وأضاف خبير اللوائح الرياضية: ولماذا طلب الزمالك من الفيفا حث اللاعب على السداد مما يعنى فتح إجراءات تأديبية ويكون للاعب بعد ذلك حق الاستئناف.

شكوى جديدة من الزمالك فى الفيفا ضد كهربا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المحامي الخاص بالنادي أرسل شكوى جديدة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض التي تخطت 2 مليون دولار في الموعد المحدد لها.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم الحجز على مستحقات كهربا لدى النادي الأهلي، وسيتم إخطار البنك المركزي بالحجز على أرصدة اللاعب وأسرته، كما سيتم الحجز على ممتلكاته.

فيفا يرسل خطابا صارما فى أزمة غرامة كهربا والزمالك

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابا مطلع شهر يونيو الماضي بشأن أزمة غرامة كهربا نجم النادي الأهلي لصالح الزمالك.

وتضمن خطاب الفيفا الذي وصل الزمالك يوم 3-6-2023 بشأن قضية كهربا الآتي:

بناء علي الخطاب المقدم من الممثل القانوني لنادي الزمالك في 28 يونيو 2023 ان اللاعب محمود عبد المنعم لم ينفذ قرار 2 2023 بدفع الغرامه في خلال 60 وحيث ان اللاعب لم يدفع الغرامة فان نادي الزمالك يطلب ايقاف اللاعب.

فقد قررنا عقد جلسه يوم 3 اغسطس 2023 للنظر في هذا وعلي اللاعب محمود عبد المنعم تقديم اي مستندات تفيد الدفع في خلال 6 ايام من تاريخ الخطاب وفي حال اللاعب لم يستطع تقديم هذا فاننا سوف نطبق قرارات 2 فبراير وعلي الاتحاد المصري سرعة إخطار اللاعب .

