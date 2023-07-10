إمام عاشور رايح جاي .. تقارير تؤكد انتقاله الأهلي| وميتلاند يرد: كلام فنكوش

شهدت صفقة انضمام إمام عاشور المحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة.

إمام عاشور يوقع للأهلي 4 سنوات



ذكرت تقارير إعلامية أن وكيل اللاعب إمام عاشور المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي طرح حلين أمام النادي الأهلي خلال الجلسة التي جمعته بأحد مسئولي القلعة الحمراء في فندق السلام كونكورد بمصر الجديدة نهاية الاسبوع الماضي.

أضافت التقارير الإعلامية أن وكيل إمام عاشور طرح توقيع إمام عاشور لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي حال شراء عقد اللاعب من ميتلاند الدنماركي.



أشارت التقارير إلى أن وكيل إمام عاشور أكد للنادي الأهلي ان ميتلاند الدنماركي حال بيع إمام عاشور سيطلب قيمة الصفقة كاش وليس تقسيط.



لفتت التقارير الي أن هناك جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط بعد تحفظ اللجنة على ضم اللاعب على أنه في حال الاتفاق على ضم اللاعب سيتم إرسال عرض إلي ميتلاند الدنماركي.

وشددت أن الطرح الثاني الذى قدمه وكيل إمام عاشور خلال الجلسة تضمن إرسال عرض استعارة اللاعب نظير مليون 500 ألف دولار وأحقية الشراء مقابل مليون و750 الف دولار لكن حتي هذه اللحظة النادي الاهلي لم يرسل أي عرض لنادي ميتلاند الدنماركي

ميتلاند يصدم الأهلي في إعارة إمام عاشور

وكشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدنماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

أضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.

وتعاقد نادي ميتلاند الدنماركي مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

ويحصل إمام عاشور بموجب العقد على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف.

تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي

كتب احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي مقابل ٤ مواسم.. أضاف: الأهلي رفض فكرة الإعارة وتمسك بضم اللاعب نهائيا من ميتلاند مقابل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف دولار وحصل على موافقة من جانب النادي الدنماركي.

ميتلاند: انتقال إمام عاشور للأهلي كلام فنكوش

نشر الإعلامي عبدالناصر زيدان مراسلات مع نادي ميتلاند الدنماركي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يدخل علي الخط

وقال عبدالناصر زيدان: دي كل الحكاية إمام عاشور .. الفنكوش

أرسلنا لنادي ميتلاند منذ ساعات بمساعدة بعض الأصدقاء المصريين في إنجلترا والدنمارك ما تناقله بعض الإعلاميين والمواقع عن أن هناك جديد في صفقة إنتقال إمام عاشور للأهلي وترجمنا حرفياً الملخص عشان نعرف المفيد من أصحاب القرار .. وبعيداً عن التأليف والخيالات والأوهام .. وذلك علي النحو التالي :

أولاً .. نص الاميل

تحياتي لكم من جمهورية مصر العربية معكم الاعلامي ومقدم البرامج الرياضية عبد الناصر زيدان اود ان استفسر عن اللاعب المصري امام عاشور خط وسط لناديكم العريق ما موقفه من النادي حيث انه مقيد في قائمتكم الفعليه للفريق ومنذ ساعات علمنا من مواقع رياضيه عالميه ان اللاعب عقد مفاوضات مع أكبر الانديه المصرية والصفقة شبه محسومة للنادي رجاءً افادتنا من صحة الخبر واذا حسمت بالفعل لماذا لم يفصح النادي لوسائل الاعلام عن اتمام الصفقة علما بان اللاعب مقيد الي اليوم في القائمة وهل يوجد عروض للاعب او مطروح للاعاره او للبيع . أرجو من إدارتكم الناجحة إفادتنا وأود أن أشكركم وأشكر الإدارة بشكل خاص وجماهيركم بشكل عام تحيه لكم جميعا.



الإعلامي عبد الناصر زيدان

ثانياً الرد من نادي ميتلاند الدنماركي كما جاءنا منذ دقائق:



مرحباً

نشكر لكم التواصل ونؤكد علي أنه لم يصلنا أي عرض رسمي من النادي الأهلي من أجل إمام عاشور .. ونرفض التقارير الاعلامية المصرية الأخيرة التي تتحدث عن اقتراب اللاعب من النادي الأهلي المصري .. وأن مستقبل اللاعب أمر داخلى يخص النادي ويرفض نادي ميتلاند الحديث عنها عبر الإعلام .



مع تحياتنا لكم

مادس هفيد جاكوبسن

المسؤول الاعلامي لنادي ميتيلاند الدنماركي



