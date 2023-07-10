عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إمام عاشور رايح جاي .. تقارير تؤكد انتقاله الأهلي| وميتلاند يرد: كلام فنكوش

إمام عاشور
إمام عاشور

شهدت صفقة انضمام إمام عاشور المحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة. 

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

إمام عاشور يوقع للأهلي 4 سنوات
 

ذكرت تقارير إعلامية أن وكيل اللاعب إمام عاشور المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي طرح حلين أمام النادي الأهلي خلال الجلسة التي جمعته بأحد مسئولي القلعة الحمراء في فندق السلام كونكورد بمصر الجديدة نهاية الاسبوع الماضي. 

أضافت التقارير الإعلامية أن وكيل إمام عاشور طرح توقيع إمام عاشور لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي حال شراء عقد اللاعب من ميتلاند الدنماركي.


أشارت التقارير إلى أن وكيل إمام عاشور أكد للنادي الأهلي ان ميتلاند الدنماركي حال بيع إمام عاشور سيطلب قيمة الصفقة كاش وليس تقسيط.


لفتت التقارير الي أن هناك جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط بعد تحفظ اللجنة على ضم اللاعب على أنه في حال الاتفاق على ضم اللاعب سيتم إرسال عرض إلي ميتلاند الدنماركي. 

وشددت أن الطرح الثاني الذى قدمه وكيل إمام عاشور خلال الجلسة تضمن إرسال عرض استعارة اللاعب نظير مليون 500 ألف دولار وأحقية الشراء مقابل مليون و750 الف دولار  لكن حتي هذه اللحظة النادي الاهلي لم يرسل أي عرض لنادي ميتلاند الدنماركي

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

المادة 56 .. موعد تسليم الزمالك درع الدوري للنادي الأهلي

ميتلاند يصدم الأهلي في إعارة إمام عاشور 

وكشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدنماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.  

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

أضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند  الدنماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار. 

وتعاقد نادي ميتلاند الدنماركي مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

ويحصل إمام عاشور بموجب العقد على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف.

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

سيناريو عمرو ذكي يتكرر| غموض حول مصير إمام عاشور.. غضب دنماركي وعروض "فنكوش"

تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي

كتب احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي مقابل ٤ مواسم.. أضاف: الأهلي رفض فكرة الإعارة وتمسك بضم اللاعب نهائيا من ميتلاند مقابل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف دولار وحصل على موافقة من جانب النادي الدنماركي.

سيناريو الشحات يتكرر| أفشة يلوح بالرحيل.. وتجديد العقود صداع في دماغ الأهلي

نجوم فرضوا شروطهم| الزمالك ينحنى أمام طلبات "فتوح".. والأهلي يرضخ إلى أوامر "الشحات" و"سافيو"

ميتلاند: انتقال إمام عاشور للأهلي كلام فنكوش  

نشر الإعلامي عبدالناصر زيدان مراسلات مع نادي ميتلاند الدنماركي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يدخل علي الخط 

وقال عبدالناصر زيدان:  دي كل الحكاية إمام عاشور .. الفنكوش

أرسلنا لنادي ميتلاند منذ ساعات بمساعدة بعض الأصدقاء المصريين في إنجلترا والدنمارك ما تناقله بعض الإعلاميين والمواقع عن أن هناك جديد في صفقة إنتقال إمام عاشور للأهلي وترجمنا حرفياً الملخص عشان نعرف المفيد من أصحاب القرار .. وبعيداً عن التأليف والخيالات والأوهام .. وذلك علي النحو التالي :

أولاً  .. نص الاميل 
تحياتي لكم من جمهورية مصر العربية معكم الاعلامي ومقدم البرامج الرياضية عبد الناصر زيدان  اود ان استفسر عن اللاعب المصري امام عاشور خط وسط لناديكم العريق ما موقفه من النادي حيث انه مقيد في قائمتكم الفعليه للفريق ومنذ ساعات علمنا من مواقع رياضيه عالميه ان اللاعب عقد مفاوضات مع أكبر الانديه المصرية والصفقة شبه محسومة للنادي رجاءً افادتنا من صحة الخبر  واذا حسمت بالفعل لماذا لم يفصح النادي لوسائل الاعلام عن اتمام الصفقة علما بان اللاعب مقيد الي اليوم في القائمة وهل يوجد عروض للاعب او مطروح للاعاره او للبيع . أرجو من إدارتكم الناجحة إفادتنا  وأود أن أشكركم وأشكر الإدارة بشكل خاص وجماهيركم بشكل عام تحيه لكم جميعا. 


الإعلامي عبد الناصر زيدان

ثانياً الرد من نادي ميتلاند الدنماركي كما جاءنا منذ دقائق: 

مرحباً 
نشكر لكم التواصل ونؤكد علي أنه لم يصلنا  أي عرض رسمي من النادي الأهلي من أجل إمام عاشور .. ونرفض التقارير الاعلامية المصرية الأخيرة التي تتحدث عن اقتراب اللاعب من النادي الأهلي المصري .. وأن مستقبل اللاعب أمر داخلى يخص النادي ويرفض نادي ميتلاند الحديث عنها عبر الإعلام . 


 مع تحياتنا لكم 
مادس هفيد جاكوبسن 
المسؤول الاعلامي لنادي ميتيلاند الدنماركي 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

بلا خسارة.. ميمي عبدالرازق يقود النادي المصري للمركز الخامس في الدوري

نوة تضرب الموج الأزرق| سموحة يعاني دوري وكأس.. و8 هزائم تلحق بالفريق الإسكنداني

مواجهات نارية.. 7 لقاءات بانتظار الأهلي في الدوري والكأس ومونديال الأندية

لاعب مفاجأة.. تامر عبدالحميد يكشف عن 27 موهبة في نادي الزمالك

المادة 56 .. موعد تسليم الزمالك درع الدوري للنادي الأهلي

إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

لا يصلح.. محمد فضل الله يطرح حلولا لهيكلة الدوري المصري

ترشيحاتنا

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

كارثة مقبلة.. الأعلى للإعلام يحذر من هذا الأمر بالذكاء الاصطناعي

بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

ب100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الاسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ