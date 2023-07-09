رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

رفض حسام عبد المجيد، نجم منتخب مصر الأولمبي، مصافحة فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، خلال استلام ميداليات المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وشهد اللقاء طرد محمود صابر، لاعب منتخبنا الأولمبي، بعد تدخل مع عبد الصمد الزلزولي، لاعب المغرب.

وصافح حسام عبد المجيد جميع الشخصيات الرياضية على المنصة، باستثناء فوزي لقجع، اعتراضا على القرارات التحكيمية.

حسام عبد المجيد يرفض مصافحة فوزي لقجع

ويشغل فوزي لقجع منصب عضو اللجنة التنيفذية بالكاف، ويمتلك تأثيرا هائلا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفقا لتقارير صحفية.

منتخب مصر يضمن مقعدا في الأولمبياد

وحصل المنتخب الأوليمبي على المركز الثاني وتأهل لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالى، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كئوس الإبداع الفردية، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزة علاء فاز بجائزة أفضل حارس.