المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

أعرب البرازيلي ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن حزنه الشديد لخسارة الفراعنة فى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وشهد اللقاء طرد محمود صابر، لاعب منتخبنا الأولمبي، بعد تدخل مع عبد الصمد الزلزولي، لاعب المغرب.



وقال ميكالى في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “خسرنا النهائي بأشياء لا علاقة لها بكرة القدم، لكن لاعبين منتخب مصر كانوا أبطالا على قدر الحدث وقدموا ملحمة كروية”.

وأضاف: “كانت مباراة كبيرة جدا ، سيطرنا على المباراة منذ البداية أداء ونتيجة إلى أن تم طرد لاعب من صفوفنا، لكننا استطعنا المواصلة رغم النقص العددى، وذلك جعلنا نشعر بأننا حققنا جزء كبير من هذه البطولة ، هناك أمور تحدث فى كرة القدم لا يمكن أن نتحدث عنها بشكل مباشر، مبروك للمغرب التنظيم والبطولة، ولكن أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام”.

وتابع: “ أنا حزين من داخلى، كنت اخطط للمشروع بشكل معين، نثق في قدرتنا على الصعود لمنصة التتويج، وأشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيلة، ولكننا خسرنا بأمور ليست فى أيدينا وهذا يحدث فى كرة القدم، وعلى الرغم من النقص العددى، لعبنا بشكل جيد وسيطرنا بعض الوقت، وكنا نستحق أفضل من ذلك بكثير”.

وحصل المنتخب الأوليمبي على المركز الثاني وتأهل لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالى ، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كئوس الإبداع الفردية، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزه علاء فاز بجائزة أفضل حارس .