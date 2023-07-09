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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوهرة كولر.. شوبير يكشف موقف الأهلي من رحيل محترفه الأفريقي للدوري الإنجليزي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من إمكانية رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" تقارير صحفية أكدت اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع بيرسي تاو في الصيف الحالي،  بسبب معرفة كومباني مدرب الفريق، لقدرات لاعب الأهلي منذ أن كان مدربا له في أندرلخت البلجيكي".

وأضاف:" أعتقد أنه من الصعب رحيل بيرسي تاو، واللاعب مستمر مع الأهلي في الموسم المقبل".

وكان بيرسي تاو قريبا من مغادرة الأهلي في الصيف الماضي بسبب كثرة الإصابات، لكن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أصر على استمراره، ليصبح الجنوب إفريقي أحد أهم نجوم الفريق خلال الموسم الجاري.

ويرتبط بيرسي تاو بعقد مع النادي الأهلي حتى صيف 2024، ووتبلغ القيمة التسويقية للنجم الجنوب إفريقي 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسقير ماركت العالمي.

أرقام بيرسي تاو

وخاض بيرسي تاو 34 مباراة بقميص الأهلي خلال الموسم الحالي، سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

شوبير بيرسي تاو بيرنلي كولر الأهلى

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