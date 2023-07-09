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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعاون السعودي يصدم بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي التعاون السعودي، أبلغت مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى بيراميدز، بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي في هولندا، استعددا لخوض الموسم الجديد.

وكان مصطفى فتحي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من التعاون السعودي، مع خيار الشراء.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية،  أن إعارة مصطفى فتحي إلى نادي بيراميدز ، انتهت دون أن يفعّل الأخير بند شراء ما تبقى من عقده من النادي السعودي، البالغ مليون دولار.

 

لن يكمل الموسم مع بيراميدز


وأضافت أن نادي التعاون أبلغ مصطفى فتحي بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الجاري حاليا في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز، لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده.

وأشارت إلى أن إدارة التعاون لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي إلى أحد أندية في الدوري المصري بسبب التجنيد.

يذكر أن موسم 2022-2023 لم ينتهي في مصر بعد، إذ يتبقى لفريق بيراميدز 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، كما يواجه نظيره الزمالك يوم 20 يوليو الجاري في نصف نهائي كأس مصر.

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