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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننتظر اكتمال الفرحة.. رئيس اتحاد الكرة يوجه رسالة للمنتخب الأوليمبي

صدى البلد

وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة للاعبي منتخب مصر الأوليمبي قبل خوض نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في نهائي البطولة بعدما ضمن كلاهما التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وقال علام للاعبي المنتخب الأوليمبي: "صنعتم حالة في الشارع المصري، واسعدتم الجمهور ببلوغكم الأولمبياد وصعودكم للنهائي، والآن حان وقت الفرحة الكبيرة، وهي إحراز الكأس".

وأضاف :"أنه يومكم بإذن الله، والشارع المصري كله في انتظار اكتمال الفرحة، ثقتنا فيكم بلا حدود".

وتابع "أريدكم أن تلعبوا بهدوء ودون عصبية فقط التزموا بروح المصريين الأصيلة التي تظهر في مثل هذه المناسبات الكبرى".

وأردف: "لا يثيركم حكم ولا يستفزكم جمهور، لا تشتتوا أنفسكم، ركزوا في اللقاء، نحن نحترم الأشقاء المغاربة ولكنني أراكم اقتربتم بقوة من حلم التتويج".

وأتم : "ثقتي فيكم بلا حدود، لأنكم اثبتم أنكم جيل يسير على خطى الكبار".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن ارتداء المنتخب المصري للقميص الأبيض، بينما يرتدي البلد المضيف قميصه الأحمر.

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