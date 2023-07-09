اكتساح مصري.. الكاف يعلن التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) عن التشكيل الأفضل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من المنتخب الأوليمبي.



وضم تشكيل الكاف الأفضل كلا من :حمزة علاء في مركز حراسة المرمى؛ أفضل حارس مرمى في البطولة، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع ، وإبراهيم عادل ؛ أفصل لاعب في البطولة، وفي خط الهجوم ، أسامة فيصل.



​وخسر المنتخب الأولمبي لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، أمس ، أمام المغرب ، بهدفين مقابل هدف.



وصعد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد في باريس 2024، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام المغرب.