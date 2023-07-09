إعارة أو توقيع 4 سنوات| إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تفاصيل جلسة "كونكورد"

شهدت صفقة انضمام إمام عاشور المحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدانماركي إلى النادي الأهلي تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة.

إمام عاشور يوقع للأهلي 4 سنوات



وذكرت تقارير إعلامية أن وكيل اللاعب إمام عاشور المحترف في نادي ميتلاند الدانماركي طرح حلين أمام النادي الأهلي خلال الجلسة التي جمعته بأحد مسؤلي القلعة الحمراء في فندق السلام كنكورد بمصر الجديدة نهاية الاسبوع الماضي.

أضافت التقارير الاعلامية أن وكيل إمام عاشور طرح توقيع إمام عاشور لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي حال شراء عقد اللاعب من ميتلاند الدنماركي.

أشارت الي أن وكيل إمام عاشور أكد للنادي الأهلي ان ميتلاند الدنماركي حال بيع إمام عاشور سيطلب قيمة الصفقة كاش وليس تقسيط.

لفتت التقارير الي أن هناك جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ولجنة التخطيط وذلك بعد تحفظ اللجنة على ضم اللاعب على انه في حال الاتفاق على ضم اللاعب سيتم ارسال عرضا إلي ميتلاند الدنماركي.

شددت على ان الطرح الثاني الذى قدمه وكيل امام عاشور خلال الجلسة تضمن ارسال عرض استعارة اللاعب نظير مليون 500 الف دولار وأحقية الشراء مقابل مليون و750 الف دولار لكن حتي هذه اللحظة النادي الاهلي لم يرسل أي عرض لنادي ميتلاند الدانماركي



ميتلاند يصدم الأهلي في إعارة إمام عاشور

وكشفت تقارير إعلامية عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

أفادت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار علي سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

اضافت التقارير الإعلامية أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.

وتعاقد نادي ميتلاند الدانماركي مع إمام عاشور قادما من نادي الزمالك في صفقة تقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

ويحصل إمام عاشور بموجب العقد على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف.

إمام عاشور يرفض العودة إلي ميتلاند

رفض إمام عاشور العودة إلى الدوري الدنماركي في ظل عدم تأقلمه على الأوضاع، ورغبته في العودة إلى الدوري المصري من أجل الحفاظ على مكانه في المنتخب الوطني.

إمام عاشور خلال تواجده فى القاهرة كان ينتظر عرضا من مسؤولي الزمالك للعودة إلى الفريق مرة أخرى، لكن لم يتحدث معه أحد، في المقابل كثف مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته.

ورحب إمام عاشور باللعب للأهلي في الفترة المقبلة، باعتباره العرض الوحيد له حاليا؛ رغم تلقيه عرضا للانتقال الي نادي بيراميدز وذلك من أجل الحفاظ على فرصة في منتخب مصر.

وينتظر إمام عاشور تحديد جلسة مع مسؤولي ميتلاند من أجل حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بعقد مستمر مع الفريق الدنماركي.