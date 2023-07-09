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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل جديدة حول نادي الزمالك وانعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى موعد إجراء الانتخابات القادمة.

وقال عامر العمايرة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏على مجلس إدارة الزمالك الدعوة للجمعية عمومية عادية لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأي مناصب شاغرة قبل نهاية شهر أكتوبر، ويحق لأي عضو بمجلس الإدارة الحالى الترشح”. 

وأضاف: “ولكن يجب على مجلس ادارة نادي الزمالك تقديم استقالته قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لكى يتم إدراج مقعده فى الانتخابات”. 

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عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من الحكومة في الحكم الصادر بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وأقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

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حكم عزل مرتضى منصور

وكشف مرتضى  منصور تفاصيل جديدة خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه تقدم بـ 86 بلاغا ضد الكابتن محمود الخطيب ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

وقال  مرتضى منصور،  في وقت سابق، إن كمال شعيب تقدم في نادي الزمالك بـ 450 قضية بأسماء مختلفة لإسقاط النادي وإغراقه في القضايا.

وأوضح أن حكم الدستورية العليا ألغى كل الأحكام واللائحة اللي مفروض تطبق لائحة نادي الزمالك، ومن رفعوا القضية كلهم أعضاء وسقطوا وليس لهم أي صفة.
 

 

 

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