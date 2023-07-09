بعد تأكيد عزل مرتضى منصور.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك اليوم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعا هام مساء اليوم الأحد لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة وقطاعات الناشئين بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة تحديد رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية التي ستقام في السعودية نهاية الشهر الجاري

وكانت المحكمة الإدارية العليا قرارات عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن مرتضي منصور ووزارة الشباب والرياضة على حكم عزل مرتضي منصور وتأييد قرار عزله

ومن المنتظر إصدار بيان من وزارة الرياضة في الساعات المقبلة لتوضيح الموقف

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد فيوتشر عند 58 نقطة يحتل بهم المركز الرابع