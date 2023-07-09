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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

صدى البلد

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد الطعن المقدم من الحكومة في الحكم الصادر بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

اقام مرتضى منصور الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالاضافة الى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

 

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.


وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

كشف مرتضى  منصور تفاصيل جديدة خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه تقدم بـ 86 بلاغا ضد الكابتن محمود الخطيب ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

وقال  مرتضى منصور  في وقت سابق،   إن كمال شعيب تقدم في نادي الزمالك بـ 450 قضية بأسماء مختلفة لإسقاط النادي وإغراقه في القضايا.
وأوضح مرتضي منصور  أن حكم الدستورية العليا لغى كل الأحكام واللائحة اللي مفروض تطبق لائحة نادي الزمالك، واللي رافعين القضية كلهم أعضاء وسقطوا وليس لهم أي صفة.
 

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

مرتضى منصور الطعن الإدارية القضاء الإداري

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