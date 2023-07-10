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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المادة 56 .. موعد تسليم الزمالك درع الدوري للنادي الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية موعد تسليم نادي الزمالك درع الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري الي النادي الأهلي.  

‏واقترب النادي الأهلي بقوة من حصد لقب الدوري المحلي للمرة 43 في تاريخه ويتبقي له نقطتان لبلوغ النقطة 77 حيث يواجه الخميس القادم غريمه التقليدي نادي الزمالك. 

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يجب على نادى الزمالك تسليم درع الدورى الممتاز إلى رابطة الأندية المحترفة يوم 11 يوليو بحد أقصى وذلك وفقاً للمادة 56 من لائحة مسابقات الرابطة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي برصيد 59 نقطة خلف بيراميدز الوصيف والأهلي المتصدر. 

واكتسح الزمالك نظيره المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف فى ربع نهائي كأس مصر ليواجه نادي بيراميدز في نصف النهائي. 

وتفوق نادي الزمالك على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي في الدوري الممتاز.

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ويتبقي أمام نادي الزمالك مباراتين في بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:    

يواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو، يوم الأحد 16 يوليو الجاري في التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

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