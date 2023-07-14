مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

فتح عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة النار على المدير الفني لنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في مباراة القمة 126 أمام النادي الأهلي.

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلى كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

تفاصيل هجوم مدرب الزمالك نحو مدافعي الأهلي

قال عماد متعب خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك: اوسوريو مدرب الزمالك قام بتوبيخ ياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم مدافعي النادي الأهلي أثناء نزوله أرضية الملعب فى الشوط الثاني.

أضاف عماد متعب : مش من حق أوسوريو الحديث مع لاعبي النادي الأهلي خلال المباراة حتي فى حالة صدور أي خطأ منهم.

استطرد عماد متعب: كان يتعين على أوسوريو مدرب الزمالك التركيز مع لاعببه وتوجيههم عبر تعليمات فنية خلال مجريات لقاء القمة أمام النادي الأهلي دون الخوض في احاديث جانبية مع لاعبي الأهلي.

تابع عماد متعب: ثنائي دفاع الأهلي أرفع لهم القبعة بعد التعامل الراقي مع هجوم أوسوريو مدرب الزمالك نحوهم خلال لقاء القمة 126.

كان أوسوريو مدرب الزمالك ظهر موجها حديثه الي ثنائي دفاعات الأهلي محمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم قبل انطلاق الشوط الثاني من مجريات لقاء القمة 126 وكان غاضبا من الاحتكاكات التي يقوم بها الثنائي ضد لاعبي الزمالك ويقوم بحركات بقدمه وسط استغراب مدافعي القلعة الحمراء دون القيام بالرد عليه.