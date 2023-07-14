استسلام وإقالة.. نجوم الزمالك يفتحون النار بعد رباعية الأهلي بالقمة 126

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلي، كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين نجوم الزمالك السابقين بعد خسارة القمة 126 أمام النادي الأهلي.

لاعبو الزمالك بلا روح أمام الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يتحملون مسؤلية الخسارة من النادي الأهلي في مباراة القمة ببطولة الدوري الممتاز مساء أمس الخميس.

وقال رضا عبدالعال :"لاعبو فريق الزمالك خاضوا مباراة القمة أمام النادي الأهلي بلا روح ومستسلمين أمام لاعبي القلعة الحمراء ".

وتابع:"فريق الزمالك لم يحضر مباراة القمة الأهلي وخسر بنتيجة كبيرة أمام الغريم التقليدي ".

مدرب الزمالك مسؤل عن خسارة القمة

أكد محمد حلمي نجم فريق الزمالك السابق أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل مسؤلية الخسارة من النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد حلمي نجم فريق الزمالك السابق :" أطالب إدارة الزمالك بتكوين فريق جديد يليق بإسم النادي وتدعيم الفريق بصفقات مميزة تحدث الفارق مع القلعة البيضاء".

وأضاف : " من وجهة نظري أن أوسوريو يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك لأنه بدأ مباراة القمة أمام الأهلي بتشكيل خاطئ تماما".

نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو



فتح تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق النار على البرتغالي أوسوريو بعد خسارة الفريق من الأهلي بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه علي فيسبوك " ماتش تفتح نفسى وماتش تسد نفسى .. مش عارف حكايتك ايه فعلاً "

تشكيل الزمالك خاطئ

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك دفع بتشكيل خاطئ أمام الأهلي، مشيرا إلى أن المدرب الأجنبي دائمًا يصر على نفس أفكاره والتشكيل الذي سيخوض به اللقاء، كما أنه لم يستعد جيدًا لمواجهة بطل إفريقيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "كنت حاضرا لمواجهة القمة، والزمالك لم يكن يمتلك وسط ملعب في الشوط الأول، وبالنسبة لي الديفيندر رقم 6 مثل حارس المرمى، وحسام عبدالمجيد وعبدالغني هم من كانوا يتصدوا فقط لهجوم الأهلي خلال الشوط الأول".

وأضاف: "الشوط الثاني كان الزمالك أفضل بعدما أجرى أوسوريو تغييرات ودفع بـ روقا ومحمد طارق والسيسي وعمر جابر، لكن الشوط الأول وسط ملعب الزمالك كان (شوارع) كما ان استقبال الهدف الأول مبكرًا، ثم كرة افشة، لم يكن قرارات أوسوريو جيدة في بداية المباراة وتشكيل الفريق الأبيض كان سيئا".

وواصل: "كان من الطبيعي أن يحضر أوسوريو جيدًا لمواجهة الأهلي، كل مواجهة لها لاعبين وخطط مختلفة، فقط هو اعتمد على تفوقه في المواجهات السابقة، ولم يستعد جيدًا للمواجهة".

وأكمل: "شيكابالا نفس أدوار نداي، وزيزو نفس أدوار نيمار، وأحمد سيد زيزو لا يجيد في رقم 8، ولاعبي الهجوم لا يجيدون الأدوار الدفاعية، والجميع أشاد بـ فتوح لأنه لاعب مهاري، لكنه لاعب يغامر في التمريرات بعض الأوقات ولذلك لا يجيد اللعب في مركز 6، وكان الأفضل وجود روقا من بداية اللقاء".

وزاد: "الزمالك لو استقبل الهدف الثاني من أفشة كانت الأمور ستزيد صعوبة في الشوط الأول، تمت الإشادة كثيرا بـ أوسوريو، لكنه لم يكن جيدًا في لقاء الأهلي ولم يدير اللقاء بالشكل الأمثل".

وأردف: "أنصح الزمالك بعدم الذهاب للمشاركة في البطولة العربية، الفريق سيواجه أندية قوية خاضت معسكرات في أوروبا، ولو حدثت خسائر جديدة سيكون موسم صفري جديد، الزمالك محتاجة لصفقات وتدعيمات كثيرة في مراكز جوهرية داخل الفريق، ومن الصعب المنافسة على اللقب بهذا الشكل، لو كان هناك فرصة للانسحاب سيكون قرار جيد".

واستطرد: "الزمالك يحتاج لـ 6 صفقات قوية وحال توفيرها قبل البطولة العربية ستكون اعداد للموسم الجديد، يجب ضم لاعبين تستطيع تنفيذ أفكار أوسوريو، والمدرب اعترف بالخطأ بعد نهاية المباراة".

رحيل مدرب الزمالك



أبدى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استيائه من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي لم يستعد جيدًا لمواجهة فريق بحجم النادي الأهلي، الذي يقدم مستويات جيدة، ويقدم أداءًا رائعا واستحوذ على الكرة بشكل رائع في الشوط الأول بشكل مميز، وسجل ثلاث أهداف.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وجهة نظري، أن نادي الزمالك أكبر من أوسوريو الذي يريد فرض أفكاره وهو لا يمتلك العناصر التي تنفذها، يجب رحيله دون مكابرة".

وتابع: كنت أتمنى مشاركة محمد طارق أساسيًا من بداية اللقاء، لأنه يلعب بروح ومركز المدافع لابد أن يكون اللاعب فيه ملتزم ويلعب بقوة، ولكن خبرات الأهلي تفوقت في النهاية".

وأضاف: "رغم وجود خبرات في الزمالك لكنها لم تظهر في الشوط الأول، وأوسوريو لم يستطع التعامل مع اللاعبين جيدًا، الفريق كان يلعب بدون خط وسط خلال الشوط الأول، والأهداف التي تم استقبالها تدل على ذكاء من الأهلي ومدربه في التعامل مع المباراة".

وأكمل: "يوجد لاعبين في الزمالك لا يستحقون التواجد في النادي، ومحمد صبحي حارس جيد ولكنه لا يمتلك الخبرات، وفي المباريات الأخيرة استقبل عدة أهداف بنفس الطريقة، وهو مسؤول عن الأهداف التي سكنت شباكه في الشوط الأول، وطريقة تعامله مع الكرات غير جيدة، ولابد أن يعود عواد مجددا لحراسة المرمى".

وأردف: "الزمالك يجب أن يجهز نفسه جيدًا من خلال المشاركة في البطولة العربية، أوسوريو تولى المهمة والفريق في المركز الرابع، فهل الوصول للمركز الثالث فوق فيوتشر بنقطتين، انجاز كبير يحسب للمدرب الكولومبي، فهو يحظى بدعم كبير رغم خطأ طريقة اللعب".

واستطرد: "أليو ديانج كان نجم اللقاء، وتحكم في إيقاع وسط الملعب، وكذلك أفشة كان يستحوذ سريعا على الكرة التي يخرجها دفاع الزمالك، ومع تعديل الشكل في الشوط الثاني كان الفريق افضل، المشكلة كانت في أفكار المدرب والتشكيل الذي بدأ به الزمالك".

وأضاف: "لا يجب تدعيم الفريق بلاعبين لا تناسب افكار اوسوريو، يجب أن يقوم بتغيير افكاره في الأول نحن لسنا في أوروبا، طريقة لعبه لا تناسب لاعبي الزمالك، والأهلي سيطر على الشوط الأول ووصل لمرمى الفريق 14 مرة، بينما كان الزمالك عاجزا تماما عن الهجوم، توزيع وانتشار اللاعبين لم يكن مناسبا".

وأتم: "الزمالك في حاجة لمدرب جديد يطور الفريق ويكتشف عناصر جديدة، واللاعب المصري دائم السهر، كما أنه لا يلتزم بالتدريب الصباحي ولا يحب الاستيقاظ مبكرًا، وعندما يفعلها ينام عصرا ثم يسهر لأوقات متأخرة، وتجد اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم خلال المباريات".