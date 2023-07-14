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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخلاق مصطفى شوبير.. نقل مشجع للمستشفى بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

كشف أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق عن نقل أحد مشجعي الفارس الأبيض في ملعب استاد القاهرة إلي المستشفى بعد الخسارة أمام النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء القمة 126 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري. 

 

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.


أحرز أهداف الأهلى كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.
 

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حارس الأهلي يطمئن على مشجع الزمالك 

قال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "كنت في الملعب وهناك مشجع ذهب للمستشفى بعدما تعرض لانتكاسة عقب خسارة الفارس الأبيض برباعية أمام النادي الأهلي فمن يتحمل كل هذه الأزمات.

 

أضاف نجم الزمالك السابق: مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي جاء للاطمئنان على المشجع وهذه أخلاق محترمة من لاعب شاب، يجب الإشادة بما فعله حارس الفريق الأحمر.

 

 اختتم أمير عزمي مجاهد حديثه قائلا: حزنت لمنظر جمهور الزمالك ولا أعرف ماذا أقول لهم".

الزمالك الأهلى أمير عزمي مجاهد الدوري المصري حسين الشحات مصطفى شوبير

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