عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينها بإستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلى كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلى معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.

وشهدت القمة 126 بين الأهلي والزمالك العديد من المشاهد ما بين الروح الرياضية والمشادات والخناقات داخل الملعب وفى المدرجات بين جماهير القطبين.

صدى البلد يستعرض مشاهد مضيئة فى قمة الأهلي والزمالك 126 وأخري مسيئة.

لقطة قمة الأهلي والزمالك

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني لقطة انسانية لحارس مرمي الاهلي محمد الشناوي بعد فوز المارد الأحمر على الزمالك بأربع أهداف مقابل هدف، خلال القمة 126 التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وظهر محمد الشناوي وهو يواسي أحمد السيد زيزو بعد قمة الأهلي والزمالك،و علق مجدي عبد الغني عبر فيسبوك : لقطة المباراة. .

عناق قائد الزمالك مع حارس الأهلي

قام محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك بمعانقة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

والتقطت عدسات موقع صدى البلد فيديو لعناق شيكابالا و الشناوي عقب المباراة .

مصطفي شوبير يطمئن على مشجع الزمالك

كشف أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق عن نقل أحد مشجعي الفارس الأبيض في ملعب استاد القاهرة إلي المستشفى بعد الخسارة أمام النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء القمة 126 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

قال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "كنت في الملعب وهناك مشجع ذهب للمستشفى بعدما تعرض لانتكاسة عقب خسارة الفارس الأبيض برباعية أمام النادي الأهلي فمن يتحمل كل هذه الأزمات.

أضاف نجم الزمالك السابق: مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي جاء للاطمئنان على المشجع وهذه أخلاق محترمة من لاعب شاب، يجب الإشادة بما فعله حارس الفريق الأحمر.

سخرية نجم الأهلي بعد خسارة الزمالك

سخر نجم الأهلي أكرم توفيق من فريق الزمالك بعد فوز المارد الأحمر بأربع أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونشر أكرم توفيق :مش مستاهله والله يا جدعان احنا شعب واحد ووطن واحد و اربعه واحد ،يا زمالك اوعي تنام خدنا الدوري وخدنا إمام.

خناقة فى مدرجات قمة الأهلي والزمالك

رغم الروح الرياضية الطيبة التى ظهرت بين لاعبى الأهلي والزمالك فى مباراة القمة 126 التى أقيمت فى استاد القاهرة الدولى إلا أن جماهير الفريقين تبادلا الهتافات المشينة بينهما فى مشهد بعيدا عن تماما عن الروح الرياضية بين الجميع.

وقامت جماهير الأهلي والزمالك خلال أحداث المباراة بتبادل الشتائم وإلقاء الزجاجات على بعضهم فى مشهد لا يعبر عن الروح التى سادت بين اللاعبين.

مشادة كلامية بين كهربا ومصور



نشبت مشادة كلامية بين محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب ومصور عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك أمس على ملعب استاد القاهرة .

والتقطت عدسات موقع صدي البلد تفاصيل المشادة الكلامية الحادة بين كهربا والمصور حيث قال له كهربا “ انت بتعمل ايه ” .

مشادة بين محمد عبدالمنعم وزملائه

دخل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي في مشادة مع زملائه داخل الملعب فى مباراة القمة 126 امام الزمالك.

وقام محمد عبدالمنعم بدفع التونسي على معلول ومحمد شريف رغم محاولتهم مطالبته بالهدوء فيما قام زميله ياسر ابراهيم يقوم بتهدئته.

ونال تصرف محمد عبدالمنعم استياء محللي قناة اون تايم سبورت وطالبوه بضرورة التحلي بالهدوء والسيطرة على تصرفاته داخل الملعب.