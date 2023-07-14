القمة 126.. 11 رسالة قاسية لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري.



أحرز أهداف الأهلى كل من حسين الشحات “ هدفين ” وعلي معلول ومحمد شريف فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو.



ووجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، 11 رسالة قاسية عقب الخسارة أمام الأهلي في القمة 126.

11 رسالة لـ أوسوريو مدرب الزمالك

قال مدرب الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي: اعتذر للجماهير على الخسارة واتحمل المسؤولية كاملة، أخطأت في تشكيل المباراة ولعبنا فريق يقوم بعمل التحول من الدفاع للهجوم بشكل رائع.

تابع مدرب الزمالك: أسوأ سيناريو أن نستقبل هدف مبكر وهذا ما حدث وهم نجحوا في استغلال ذلك، هم يلعبوا بشكل مباشر على المرمى وهم من الفرق التي لا تقوم بعمل تمريرات كثيرة ويلعبوا على المرمى مباشرة.

وأضاف مدرب الزمالك: نجحوا في الفوز واستغلوا السرعات الموجودة بفريقهم.. لعبنا بطريقتنا المعتادة وهم نجحوا في استغلال الفرص وتحويلها للأهداف.

زاد مدرب الزمالك: اعتذرت بعد مباراة المقاولون عن تصرف نداي وبعدها قمت بالاعتذار وفي القمة لاعب منهم قام بموقف مشابهه وكان هناك استفزازات وفي يوم من الأيام عندما قام لاعب منا بعمل ذلك اعتذرنا

في الرياضة انت مطلوب منك الفوز أمام المنافس وليس مطلوب منك استفزازه هذه المواقف تتسبب في المشاكل.

أكمل مدرب الزمالك: علينا العمل والتحسن وتصحيح الأخطاء وغلق ونسيان مباراة القمة، لا ننسى ان هناك عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمواقف الاستفزازية التي حدثت اليوم لا يقدر أي لاعب ان يفعلها مع المنتخب.

وقال أيضا: كنت أرى ان شيكابالا وزيزو وفتوح سوف يصنعوا الفارق ولكني أخطأت ولكن في نفس الوقت لن أصلب نفسي او اموت نفسي بعد الخسارة، صفحة وانتهت ولن نبكي عليها

استطرد: احتاج الحديث عن المباراة فقط وفي قمة الأهلي لعبنا أمام فريق قوي وكل الأهداف الذين سجلوها من أخطاء لنا ..

شدد مدرب الزمالك على أنه مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وغير قادر على الانتظار مشيرا الي أنه أمام الفريق مباريات قوية في البطولة العربية أبرزها أمام النصر ، وخسارة القمة أمام الأهلي سوف تكون سبب في صحوة عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

لفت الي أنه يريد التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى لاسيما وأن الزمالك يمتلك 6 مدافعين يلعبون بالقدم اليمنى وهذه الأولوية بالنسبة له الآن والجميع يعلم الظروف المالية للنادي ولكنه هنا للحديث عن المباراة.

واختتم مدرب الزمالك حديثه قائلا: أعلم ظروف النادي جيداً وحتى لو اريد التعاقد مع 5 او 6 صفقات والأولوية لنا في مدافع ايسر ومهاجم صريح بجانب حارس مرمى في حال رحيل محمد عواد.