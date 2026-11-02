أحمد فهيم ينضم لمسلسل سلطان الديب مع أحمد العوضي استعدادا لرمضان 2027

انضم الفنان أحمد فهيم إلى قائمة أبطال مسلسل «سلطان الديب»، الذي يخوض به الفنان أحمد العوضي سباق دراما رمضان 2027، في إطار التحضيرات المكثفة التي يشهدها العمل خلال الفترة الحالية، استعدادًا لبدء التصوير وتقديم تجربة درامية جديدة للجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأعلن أحمد فهيم انضمامه رسميًا إلى المسلسل من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، جمعته بالفنان أحمد العوضي، وحرص على التعبير عن حماسه للمشاركة في العمل، حيث كتب: «توكلنا على الله، مسلسل سلطان الديب، رمضان 2027.. دعواتكم»، وهو ما لاقى تفاعلًا من متابعيه الذين حرصوا على تهنئته وتمني النجاح لفريق العمل.

ويأتي انضمام أحمد فهيم ليضيف اسمًا جديدًا إلى قائمة الفنانين المشاركين في المسلسل، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، ويارا السكري، وسوسن بدر، ورانيا يوسف، ومحمود عبد المغني، ولجين خليفة، وهدى الإتربي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، ومن المنتظر الإعلان عن باقي الأسماء المشاركة خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي،