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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأندية تحدد موعد العمومية الطارئة بأزمة دوري المحترفين وترقب في اتحاد الكرة

عمومية اتحاد الكرة
عمومية اتحاد الكرة

عقد 67 ناديا من أندية الجمعية العمومية في اتحاد الكرة إجتماعا بمقر النادي الأولمبي بالإسكندرية بناء على الدعوة الموجهة من ناصر الشاذلي رئيس النادي الأولمبي.

جاء ذلك لمناقشة قرار الأندية بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقرار نظام دوري المحترفين للقسم الثاني وتغيير شكل المسابقات بما يخالف نص لائحة النظام الأساسي.

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بيان عمومية اتحاد الكرة الختامي 

أصدر ممثلو الأندية في الجمعية العمومية فى اتحاد الكرة بيانا ختاميا على هامش الاجتماع جاء على النحو التالي: 

بناء على الإجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الكرة  يوم 10 يوليو 2023 بحضور 38 ناديا وحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والسادة أعضاء مجلس الإدارة اللواء حلمي مشهور ومحمد أبوالوفا وإيهاب الكومي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم والمستشار محمد الماشطا المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم وتم الاتفاق خلال الاجتماع أن الحضور مفوض من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة للاجتماع مع الأندية وبناء عليه انتهى الاجتماع على اتفاق السادة مندوبي مجلس إدارة الاتحاد مع الأندية الحضور على تأجيل دوري المحترفين وعدم تطبيقه في الموسم القادم على أن يتم تقديم مقترحان ليتم عرضهم على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتخاذ القرار رسميا .


وبناء على ما تم وعدم دعوة مجلس إدارة اتحاد الكرة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية قررت الأندية تحديد يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 لإقامة الجمعية العمومية الغير عادية بمقر اتحاد كرة القدم بالجزيرة بناء على نص المادة 33 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة بعد عدم دعوة اتحاد الكرة للجمعية العمومية للانعقاد وتجاهل طلب 50 ناديا يوم 21 يونيو الماضي 2023 على أن يتم تفويض النائب طارق السعيد رئيس نادي الترسانة لتوجيه الدعوة والإعلان باحد الجرائد القومية على أن يتم اخطار اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكافة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها.


وتؤكد الأندية الحاضرة للاجتماع بالنادي الأوليمبي أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتجهيز لعقد جمعية عمومية غير عادية انتظارا لقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة المقرر أن يعقد خلال الساعات القادمة لإعلان القرار الرسمي بناء على الاتفاق الذي تم يوم في اجتماع يوم 10 يوليو بمقر اتحاد كرة القدم.


وتؤكد الأندية أن موقفها الرافض لدوري المحترفين للقسم الثاني لم يكن وليد اللحظة وإنما مثبت قبل انطلاق الموسم بالاجتماع الذي عقد بنادي بلدية المحلة يوم 28 يوليو 2022 والاجتماع الذي عقد بنادي المنصورة يوم 20 أغسطس 2022 والاجتماع الذي عقد يوم 2 سبتمبر 2022 بنادي النصر والاجتماع الذي عقد يوم 14 سبتمبر 2022 بأحد فنادق القاهرة ثم طلبات عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 15 سبتمبر 2022 من أكثر من 20 ناديا لرفض قرار تطبيق النظام الجديد.


وأيضا الاجتماع الذي عقد يوم 21 سبتمبر 2022 مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم بحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد أبوالوفا وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي مع اللجنة المشكلة من الأندية والتي أكدت رفض هذا النظام ماليا وفنيا وإداريا قبل انطلاق الموسم.


بناء على ما سبق تؤكد الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم أنها تتمسك بالحق القانوني في عرض المقترح على الجمعية العمومية والتصويت عليه وفقا لما ينص عليه الدستور المصري وقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.


وقررت الأندية تشكيل لجنة قانونية للدعوة للجمعية العمومية مكونة من النائب طارق السعيد المستشار جمال عويس الدكتور حمدي مرزوق ، وتشكيل لجنة لعمل تصور لشكل الدوري للموسم القادم من المهندس الخضر إبراهيم وأحمد جوهر والعمدة عدلي رسلان وأشرف سعد وناصر الشاذلي ومحمد نافع والعميد محمد بسيوني وضم الأندية التي ترغب في المشاركة في وضع التصور وقررت الأندية تعيين أحمد الأحمر متحدثا رسميا باسم الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

اتحاد الكرة النادي الأولمبي جمعية عمومية غير عادية دوري المحترفين للقسم الثاني لائحة النظام الأساسى خالد الدرندلي

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