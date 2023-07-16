الصفقة طارت.. الوحدة الإماراتي يخطف هدف الأهلي في ميركاتو الصيف

أكدت تقارير إعلامية أن رضا سليم، لاعب نادي الجيش الملكي المغربي، هدف الأهلي في ميركاتو الصيف بات على أعتاب الانضمام إلى صفوف نادي الوحدة الإماراتي بعد توقيعه العقود.

وكشفت تقارير إعلامية، أن رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، صدم النادي الأهلي، بعد توقيعه لأحد الأندية الخليجية تمهيدًا للانضمام إليهم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية تشير إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع رضا سليم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع "إنفو سبورت" المغربي، فإن رضا سليم، هداف النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي.

وقال موقع “لو 360 سبورت” المغربي: “رضا سليم هدف النادي الأهلي في ميركاتو الصيف فاجأ إدارة الجيش الملكي بعدما عبّر عن رغبته فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

نجم الجيش الملكي يقترب من الرحيل

وأضافت التقارير الإعلامية: “يُحاول رضا سليم إقناع مسئولي الجيش الملكي بعدم الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل، وطالب بتسهيل انتقاله لفريق الوحدة الاماراتي خلال الميركاتو الحالى”.

واختتمت التقارير الإعلامية: “باتت خطوة واحدة تفصل مهاجم الجيش الملكي فى انتزاع أوراق رحيله عن الفريق”.

