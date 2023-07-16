إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع المقاولون العرب، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب في تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، وحسم لقب الدوري المصري رسميا، بينما يحل المقاولون سابعا برصيد 44 نقطة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسة مع ادارة القلعة الحمراء في حضور لجنة التخطيط من أجل التعرف على قائمة الراحلين عن المارد الأحمر فى قادم الأيام.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في اعارة بعض اللاعبين وانهاء عقود آخرين لم يستفد منها المارد الأحمر فنيا فى الآونة الأخيرة .

السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يسعى الي التعاقد مع العديد من الصفقات خاصة فى خط الهجوم من اجل زيادة الفاعلية الهجومية خلال ميركاتو الصيف.

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي احتياجاته من اللاعبين الأجانب والمحليين لسد المراكز الشاغرة فى صفوف المارد الأحمر.

ويعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على انهاء ادارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب العديد من الصفقات القوية لاسيما وأن المارد الأحمر يستعد للمشاركة في عديد البطولات المحلية والقارية.

المرشحون للرحيل عن الأهلي

أحمد قندوسي

محمد الضاوي كريستو

طاهر محمد طاهر

محمد فخري

رأفت خليل

كريم الدبيس

علي لطفي

شادي حسين " بيع نهائي "

الموزمبيقي لويس ميكيسوني

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراته أمام نظيره المقاولون العرب بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح -محمد فخري.

خط الوسط: المالي أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف.