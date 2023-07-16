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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

شيكابالا وزيزو
شيكابالا وزيزو

يلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

أحمد سيد زيزو نجح فى تسجيل هدف الفارس الأبيض الوحيد في شباك محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ضمن مباراة القمة رقم 126 التي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأصبح أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك في المركز الثامن ويتساوى بترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري عبر التاريخ مع طارق يحي برصيد (51 هدفا) ويتخطى شريف الفار صاحب ال 48 هدفا وشيكابالا (47 هدفا)

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قائمة هدافي الزمالك في الدوري عبر التاريخ 
 

عبد الحليم علي – 80 هدفا
علي خليل – 78 هدفا
حسن شحاتة – 77 هدفا
حمادة إمام – 74 هدفا
جمال عبد الحميد – 73 هدفا
علاء الحامولي – 68 هدفا
فاروق جعفر – 53 هدفا
طارق يحيى – 51 هدفا وأحمد سيد "زيزو" – 51 هدفا

شريف الفار 48 هدفا
شيكابالا – 47 هدفا

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وجاءت قائمة الزمالك، التي أعلن عنها أوسوريو كالتالي:
 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.
 

الزمالك أوسوريو فاركو شيكابالا زيزو سيف الدين الجزيري

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