أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن أشرف بن شرقي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي السابق طلب راتبا سنويا ضخما من النادي الاهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر داخل الأهلي: أشرف بن شرقي طلب راتب سنوي ضخم.. نسير على سياسة مالية لايمكن الخروج عنها للحفاظ على غرفة خلع الملابس".

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد،لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.

أرقام بن شرقي مع الزمالك



شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما منالهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وحقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري