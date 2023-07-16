خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

مازالت توابع مبارة القمة 126 تصدر حتى الآن، حيث فاز النادي الأهلي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وحدثت مشاجرة بين لاعبي النادي الأهلي أثناء المباراة.

محمد عبد المنعم

مشاجرة بالنادي الأهلي

قرّر الجهاز الفني بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية مغلظة ضد محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد ما دخل في مشادة مع محمد هاني، زميله بالفريق خلال لقاء القمة.

وهناك جلسة جمعت الجهاز الفني ومحمد عبدالمنعم وشهدت تعنيف اللاعب بسبب تكرار دخوله في مشادات كلامية داخل الملعب مع زملائه، وتم تحذيره بتغليظ العقوبة وصدور قرارت إدارية ضده في الفترة المقبلة حال تكرار الأمر.

غضب كولر بسبب هذا اللاعب

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على السويسري مارسيل كولر بسبب سلوك عبدالمنعم خلال لقاء القمة، إذ هدد المدير الفني للأهلي، اللاعب بالتجميد حال خروجه عن النص من جديد.

رسالة محمد عبد المنعم

ووجّه محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رسالة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلاً:" الثقة بالنفس ليس الاعتقاد بأن الجميع سيعجب بك بل الثقة بالنفس هي اعتقادك بأن إعجاب الناس أو عدمه لن يؤثر عليك في شيء".

غياب محمد عبد المنعم عن مباراة المقاولون

وتأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعد ما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، استكشاف فريق المقاولون العرب بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته مع الزمالك التى خسرها بسداسية مقابل هدف، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري، بحثاً عن الحفاظ على سجل المارد الأحمر خالياً من الهزائم.

محمد عبد المنعم

تتويج الأهلي

توّج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدًا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.