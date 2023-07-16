وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لجماهير نادي الزمالك، بشإن إمكانية التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز المعار من التعاون السعودي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير:” مصطفى فتحي خارج حسابات الزمالك تماما، لأن اللاعب وقع على استمراره مع نادي بيراميدز".

الصفقة منتهية

وأضاف شوبير:" نادي بيراميدز يتفاوض الآن مع التعاون السعودي للوصول لأفضل سعر، والصفقة تعتبر منتهية".

يذكر أن مصطفى فتحي انضم إلى صفوف نادي التعاون السعودي، في شهر يناير 2022، قادما من نادي الزمالك، في صفقة انتقال نهائي.

ويحظى مصطفى فتحي بمكانة خاصة في قلوب جماهير نادي الزمالك، إذ لعب في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة من 2013 حتى 2022.