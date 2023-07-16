رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

كشفت تقارير إعلامية مصير أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق ، وموقفه من العروض الاحترافية فى ميركاتو الصيف.

ويلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

وذكرت التقارير الاعلامية ، أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق طلب الرحيل من نادي الجزيرة الإماراتي بعدما علم بصعوبة فرصته في البقاء بشكل أساسي مع في الموسم الجديد.

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن لاعب الزمالك السابق قام بعمل مخالصة مالية نهائية مع نادي الجزيرة ووقع عليها ومن ثم أعلن بعدها النادي الإماراتي توجيه الشكر الي أشرف بن شرقي.

وأضافت التقارير الاعلامية، أن الراتب الأخير للاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي في نادي الجزيرة الاماراتى بلغ 2،5 مليون دولار سنوياً.

ولفتت التقارير، إلى أن اللاعب لديه عروض حالياً من الوحدة السعودي والزمالك وبيراميدز وأحد الأندية التركية.

وشددت التقارير، على أن عرض الوحدة السعودي أقرب العروض للاعب خاصة مع تواجد نجوم المنتخب المغربي الحارس منير المحمدي، وفيصل فجر، إضافة إلى اقتراب التعاقد مع المدافع جواد الياميق.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب ليس لديه أي مانع من اللعب مع الزمالك خلال الفترة الحالية بشرط توقيع عقد مقابل 2 مليون دولار سنوياً خاصة أن اللاعب حر وبالتالي لن يدفع الزمالك أي مقابل للجزيرة الاماراتى .

وأضحت التقارير، إلى أن اللاعب رفض حتى الآن الانضمام للنادي الأهلي احتراماً وتقديراً لعلاقته التاريخية مع جماهير الزمالك.

ونوهت التقارير ، إلى أن اللاعب المغربي سوف يحسم وجهته المقبلة خلال الأسبوع الحالي.

وجاءت قائمة الزمالك، التي أعلن عنها أوسوريو كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

