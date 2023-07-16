عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشفت تقارير إعلامية مصير أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق ، وموقفه من العروض الاحترافية فى ميركاتو الصيف. 

ويلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

وذكرت التقارير الاعلامية ، أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق طلب الرحيل من نادي الجزيرة الإماراتي بعدما علم بصعوبة فرصته في البقاء بشكل أساسي مع في الموسم الجديد. 

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن لاعب الزمالك السابق قام بعمل مخالصة مالية نهائية مع نادي الجزيرة ووقع عليها ومن ثم أعلن بعدها النادي الإماراتي توجيه الشكر الي أشرف بن شرقي. 

وأضافت التقارير الاعلامية، أن الراتب الأخير للاعب الزمالك السابق أشرف بن شرقي في نادي الجزيرة الاماراتى بلغ 2،5 مليون دولار سنوياً.

ولفتت التقارير، إلى أن اللاعب لديه عروض حالياً من الوحدة السعودي والزمالك وبيراميدز وأحد الأندية التركية. 

وشددت التقارير، على أن عرض الوحدة السعودي أقرب العروض للاعب خاصة مع تواجد نجوم المنتخب المغربي الحارس منير المحمدي، وفيصل فجر، إضافة إلى اقتراب التعاقد مع المدافع جواد الياميق.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب ليس لديه أي مانع من اللعب مع الزمالك خلال الفترة الحالية بشرط توقيع عقد مقابل 2 مليون دولار سنوياً خاصة أن اللاعب حر وبالتالي لن يدفع الزمالك أي مقابل للجزيرة الاماراتى . 

وأضحت التقارير، إلى أن اللاعب رفض حتى الآن الانضمام للنادي الأهلي احتراماً وتقديراً لعلاقته التاريخية مع جماهير الزمالك. 

ونوهت التقارير ، إلى أن اللاعب المغربي سوف يحسم وجهته المقبلة خلال الأسبوع الحالي.

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

وجاءت قائمة الزمالك، التي أعلن عنها أوسوريو كالتالي:
 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.
 

الزمالك أوسوريو الونش الجزيرة الإماراتي الوحدة السعودي بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

كلام نهائي.. شوبير يحسم الجدل حول عودة بن شرقي للزمالك

الصفقة طارت.. الجزيرة الإماراتي يصدم الزمالك بشأن استعادة أشرف بنشرقي

ترشيحاتنا

ماتوا قبل رحلة المصيف| مصرع أسرة بالكامل نتيجة احتراق منزلهم بالجيزة.. والسبب شاحن تليفون

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

رئيس جزر القمر: السوق المشتركة فرصة كبيرة ورائعة للقارة الأفريقية لتكون متحدة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

إعلان عاجل من الشرطة الإيرانية بشأن التعامل مع غير المحجبات

أزمة 3 أغسطس.. تفاصيل خلاف كهربا والأهلي بسبب غرامة نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ