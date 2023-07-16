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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة 3 أغسطس.. تفاصيل خلاف كهربا والأهلي بسبب غرامة نادي الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يواجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أزمة بسبب عدم سداد إدارة القلعة الحمراء غرامة نادي الزمالك حتى الآن، والتي بلغت 2.5 مليون دولار الصادر بها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع المقاولون العرب، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءً وسيتم إذاعتها عبر قناة “أون تايم سبورت”.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، وحسم لقب الدوري المصري رسميا، بينما يحل المقاولون سابعا برصيد 44 نقطة.


 

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تفاصيل خلاف كهربا مع الأهلي واقتراح بالإعارة لسداد غرامة الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن وقوع محمود كهربا، لاعب فريق الأهلي، في ورطة بعدما بات مطالبا بسداد غرامة نادي الزمالك قبل يوم 3 أغسطس المقبل قبل انعقاد جلسة لجنة التأديب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى لا يتم إيقافه من جديد لمدة 6 أشهر.

وأرجعت التقارير الإعلامية سبب الخلاف بين الأهلي وكهربا إلى أن اللاعب يرفض دفع باقي قيمة الغرامة من جيبه الخاص، وهو مبلغ يصل إلى 25 مليون جنيه على الرغم من مساعدة النادي الأهلي في توفير مبلغ مالي تخطي حاجز الـ50 مليون جنيه.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الموافقة طرح مقترحا بمقتضاه يدفع كهربا باقي مبلغ غرامة نادي الزمالك من جيبه الخاص، على أن تتم الموافقة على إعارة كهربا إلى الخليج في الموسم المقبل أو يناير القادم على أقصى تقدير بدون حصول الأهلي على نسبته من الإعارة وتذهب للاعب مباشرة.

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ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد فخري.

خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف.
 

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