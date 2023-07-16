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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواجه فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو،  فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل الزمالك  المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

وأعلن أسوريو قائمة الزمالك لمواجهة فاركو اليوم والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

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