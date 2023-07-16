صفقات الأهلي الجديدة .. الأحمر يقترب من ضم هذا اللاعب

اقترب مسئولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2023، لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وكتب ماهر همام عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي يقترب من ضم اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري".

يخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية، أمام فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام السابعة مساء اليوم، 16 من يوليو، حيث يحتضنها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويتطلع الأهلي، رفقة كولر، للوصول إلى الفوز رقم 25 هذا الموسم بالدوري، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق، والتي تخلو من أي هزيمة حتى الآن.