يذهب إلى تركيا.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “Mwanachi” التنزانية فإن إدارة نادي سيمبا التنزاني قد توصلت لاتفاق مع الأهلي، بضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء لمدة عامين آخرين.

رحيل لاعب جديد عن الأهلي

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميكيسوني سيذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل، للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وضم الأهلي، الموزمبيقي لويس ميكيسوني، في الصيف قبل الماضي، لمدة 4 سنوات، ولكنه لم يقدم الإضافة الفنية للفريق.

وقرر الأهلي إعارته إلى أبها السعودي لمدة موسم، قبل أن يعود مجددًا ويرحل إلى صفوف سيمبا التنزاني.