بأمر أوسوريو.. رحيل ثنائي الزمالك بعد نهاية الموسم | من هما؟

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم، حيث أعلن رحيل ثنائي الهجوم.. فمن هم؟

جاء إعلان أوسوريو خلال تصريحاته عقب مباراة الفريق وفاركو الأخيرة في الموسم الحالي من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل فاركو إلى المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

رحيل ثنائي الزمالك رسميا

أعلن أوسوريو، رحيل كل من، الثنائي أحمد بلحاج وسامسون أكينيولا عن الفريق، مؤكدا أنه من الصعب استمرارهم في النادي.

وأكد مدرب الزمالك، أن الراحلين عن الفريق مثل الثنائي أحمد بلحاج وسامسون أكينيولا يوجد مثلهم، وبالتالي ليس في حاجة إليهم.

في سياق متصل، تحدث أوسوريو عن احتياجاته للموسم المقبل، مؤكدا أنه يحتاج إلى 3 لاعبين على الاقل، بينهم مدافع مساك يلعب بالقدم اليسرى، بجانب مهاجم صندوق قوى مميز رقم 9 مثل ابراهيموفيتش يتميز بالطول و يقف على الكرة، وتلك ميزة لا تتوافر في الثنائي، سيف الجزيري وناصر منسي.

هذا بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب بوكس تو بوكس، مؤكدا أنه لم يُطالب بصفقات عديدة هو طلب فقد ثلاثة أسماء لأنه يعرف ظروف النادي.

قائمة الراحلين عن الزمالك

خلال الأيام الماضية، عقد أوسوريو جلسة مع اللجنة الفنية بنادي الزمالك وجرى الكشف عن قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت القائمة كالتالي:

«سامسون - روقا - محمد عبد الغني - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - أحمد بلحاج - مصطفى الزناري - عمرو السيسي».

كما أكدت التقارير الصحفية الأخيرة كذلك، رحيل كل من عمر جابر، محمود شبانة، وكذا محمد عبدالشافي لاحتمال اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

ما سبب رحيل لاعبي الزمالك؟

وتنتهي عقود يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتجديد عقديهما مع النادي.

بينما أحمد بلحاج، نادي الزمالك لن يفعل بند شرائه من نادي أسوان؛ إذ تعاقد معه النادي الأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما سيرحل الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، بعد قضاء موسم واحد في صفوف نادي الزمالك.

وكان الزمالك، قد تعاقد مع الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، مطلع الموسم الجاري، لكنهم لم يشاركوا بصفة أساسية.