عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بأمر أوسوريو.. رحيل ثنائي الزمالك بعد نهاية الموسم | من هما؟

أوسوريو
أوسوريو

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم، حيث أعلن رحيل ثنائي الهجوم.. فمن هم؟

جاء إعلان أوسوريو خلال تصريحاته عقب مباراة الفريق وفاركو الأخيرة في الموسم الحالي من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل فاركو إلى المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

رحيل ثنائي الزمالك رسميا

أعلن أوسوريو، رحيل كل من، الثنائي أحمد بلحاج وسامسون أكينيولا عن الفريق، مؤكدا أنه من الصعب استمرارهم في النادي.

وأكد مدرب الزمالك، أن الراحلين عن الفريق مثل الثنائي أحمد بلحاج وسامسون أكينيولا يوجد مثلهم، وبالتالي ليس في حاجة إليهم.

بعد رباعية الأهلي.. ميدو يعلن عن مستقبل أوسوريو مع الزمالك

أوسوريو يطالب إدارة الزمالك بتحديد موقف عواد

بعد رباعية الأهلي.. حقيقة رحيل أوسوريو عن الزمالك لتدريب منتخب الهندوراس

أوسوريو: طلبت دعم للفريق بثلاثة مراكز

أحمد صالح: 15 لاعبا لا يستحقون البقاء في الزمالك.. والفريق يحتاج لصفقات سوبر

شبانة: محمد صبحي أصبح علامة استفهام كبيرة في الزمالك

في سياق متصل، تحدث أوسوريو عن احتياجاته للموسم المقبل، مؤكدا أنه يحتاج إلى 3 لاعبين على الاقل، بينهم مدافع مساك يلعب بالقدم اليسرى، بجانب مهاجم صندوق قوى مميز رقم 9 مثل ابراهيموفيتش يتميز بالطول و يقف على الكرة، وتلك ميزة لا تتوافر في الثنائي، سيف الجزيري وناصر منسي.

هذا بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب بوكس تو بوكس، مؤكدا أنه لم يُطالب بصفقات عديدة هو طلب فقد ثلاثة أسماء لأنه يعرف ظروف النادي.

قائمة الراحلين عن الزمالك

خلال الأيام الماضية، عقد أوسوريو جلسة مع اللجنة الفنية بنادي الزمالك وجرى الكشف عن قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت القائمة كالتالي:

«سامسون - روقا - محمد عبد الغني - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - أحمد بلحاج - مصطفى الزناري - عمرو السيسي».

كما أكدت التقارير الصحفية الأخيرة كذلك، رحيل كل من عمر جابر، محمود شبانة، وكذا محمد عبدالشافي لاحتمال اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

ما سبب رحيل لاعبي الزمالك؟

وتنتهي عقود يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتجديد عقديهما مع النادي.  

بينما أحمد بلحاج، نادي الزمالك لن يفعل بند شرائه من نادي أسوان؛ إذ تعاقد معه النادي الأبيض لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما سيرحل الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، بعد قضاء موسم واحد في صفوف نادي الزمالك.

وكان الزمالك، قد تعاقد مع الثلاثي سامسون أكينولا، وعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، مطلع الموسم الجاري، لكنهم لم يشاركوا بصفة أساسية.

الزمالك أوسوريو اخبار الزمالك رحيل ثنائي الزمالك صفقات الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

تعطل انتقال بوبو إلى الأهلي لهذا السبب

الفراخ تتراجع مجددا|هبوط غير مسبوق في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 40 جنيها

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري .. والقناة الناقلة

أسوان يطالب الزمالك بحسم مصير بلحاج

رئيس أسوان يكشف حقيقة عودة بلحاج من الزمالك

رئيس أسوان يثير الجدل بشأن مصير نجم الزمالك

مفاجأة.. الزمالك لن يفعل بند شراء بلحاج.. واللاعب لن يستمر مع أسوان

مفيش حاجة مضمونة.. شوبير يثير الجدل حول مصير أوسوريو مع الزمالك

تعرف على حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم أفريقي جديد

أوسوريو يحسم مصير عمر جابر مع الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الري: تحديات المياه تتطلب حلولا تعتمد على البحث العلمي والابتكار

تبدأ من 3000 جنيه.. العمل توفر 3717 فرصة في 40 شركة بـ13 محافظة

لا حس ولا خبر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقات الميركاتو الصيفي

بحار وكلب يعيشان بمفردهما في عرض البحر شهرين| كيف استطاعا النجاة

تصعيد كبير يدق الأبواب .. الصين تقدم احتجاجات رسمية لـ واشنطن بشأن تايوان

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ