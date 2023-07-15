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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد رباعية الأهلي.. حقيقة رحيل أوسوريو عن الزمالك لتدريب منتخب الهندوراس

أوسوريو
أوسوريو

ترددت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية مؤخرا حول رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك عن الفريق، خاصة بعد هزيمة الفارس الأبيض الأخيرة أمام الأهلي.

يذكر أن فريق الزمالك تعرض للخسارة الثقيلة أمام الأهلي، أول أمس الخميس، بنتيجة 4/1 في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، الذي حسمه مؤخرا بشكل رسمي، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة في المركز الثالث.

هل يرحل أوسوريو عن الزمالك؟

تحدثت التقارير الإعلامية الأخيرة عن اهتمام المنتخب الهندوراسي بالتعاقد مع أوسوريو لتولي تدريب الفريق الأول.

في سياق متصل، علق إدوين بنيجاس المتحدث الرسمي لاتحاد هندوراس لكرة القدم، على ما تردد الفترات الأخيرة من رغبة الاتحاد التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.

وأضاف إدوين بنيجاس عبر تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تعيين المدرب الجديد للمنتخب من خلال لجنة فنية تبحث العديد من الأسماء، مؤكدا أن اسم أوسوريو ربما يكون من بين الأسماء التي تتواجد في القائمة ولكن لم يتم الاستقرار عليه أو اعلان اسم مدرب بشكل رسمي.

واختتم تصريحاته، قائلا إنه سيتم الاعلان عن اسم المدرب فور الاستقرار على الاتفاق معه على تدريب المنتخب الهندوراسي.

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عادت أنباء رحيل مدرب الزمالك على الساحة مجددا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أفادت تقارير صحفية كولومبية أن أوسوريو سيرحل عن تدريب الزمالك عقب مباراة فاركو يوم الأحد المقبل.

وأرجعت التقارير، السبب إلى تأخر حصوله على مستحقاته المادية، وسيتولى تدريب منتخب هندوراس بعدما اتفق معهم على كافة الأمور.

حقيقية رحيل أوسوريو عن الزمالك

على الصعيد الآخر، قال محمد الحبشى، وكيل اعمال المدير الفنى للفريق الاول الكروى بالنادى، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إن ما تردد عن رحيل المدير الفنى الكولومبي عن القلعه البيضاء غير صحيح بالمرة.

وأشار الحبشى في تصريحات صحفية، إلى أن الكولومبي مستمر مع الابيض، ولا يوجد أي رغبة لديه في الرحيل كما تردد، نافيا اتفاق أوسوريو مع أحد المنتخبات واقترابه من الرحيل عن الفارس الابيض.

يذكر أن أوسوريو قد سبق وأكد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا، نقلها عنه أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك ومقدم البرنامج: “تلقيت بالفعل عرضا لتدريب منتخب هندوراس ولكن لا أفكر في شئ سوى نادي الزمالك”.

واختتم مدرب الزمالك: “الأولوية حاليا لنادي الزمالك، أنا أعمل بكل طاقتي من أجل هذا الفريق وأقدم 100% من طاقتي لأجله”.

كما أعرب أوسوريو عن سعادته مع الزمالك ورغبته في الاستمرار لقيادة الفريق الأول الفترات القادمة من أجل إعادة تصحيح المسار.

ويستعد الزمالك لمواجهه نظيرة فاركو، مساء غد الأحد، فى اخر جولات بطولة الدورى المصري الممتاز.

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