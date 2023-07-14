أزمة جديدة.. أوسوريو يهدد الزمالك بسبب مستحقاته

أشارت تقارير صحفية كولومبية مساء اليوم الجمعة، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدد بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل .. تقارير صحفية كولومبية .. أوسوريو سيرحل عن تدريب الزمالك عقب مباراة فاركو يوم الأحد المقبل بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المادية ، وسيتولى تدريب منتخب هندوراس بعدما اتفق معهم على كافة الأمور".

وتعاقد الزمالك مع الكولومبي في منتصف الموسم الجاري، ويمتد عقد لنهاية الموسم المقبل.

الأهلي يفوز بالقمة 126

حقق فريق الأهلي فوز غالي وهام على غريمه الزمالك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة 31 المؤجلة بين الفريقين، من للدوري المصري الممتاز.