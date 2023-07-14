رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

تلقي الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عرضًا للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الساعات الأخيرة.

وكتب الاعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة كولومبية تكشف عن اقتراب أوسوريو من تولي فريق جديد خلال ساعات ورحيله عن الزمالك!!!"

وتعاقد الزمالك مع الكولومبي في منتصف الموسم الجاري، ويمتد عقد لنهاية الموسم المقبل.

الأهلي يفوز بالقمة 126

حقق فريق الأهلي فوز غالي وهام على غريمه الزمالك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة 31 المؤجلة بين الفريقين، من للدوري المصري الممتاز.