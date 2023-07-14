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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى  منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجارى فى القضية رقم 1443 لسنة 2023ً جنح اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والازعاج.

وتنظر الدائرة الثالثة جنايات إقتصادية في جلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضورى 3 أشهر بتهمة سب الخطيب ويكون حضوره وجوبى أمام المحكمة .


وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدى بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضوره وجوبى، بالاضافة الى 5 قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة بالدرجة الأولى ومازال حوالى 15 قضية أخرى ضد مرتضى منصور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديده للمحاكمات ضده فى تلك القضايا.


يذكر ان ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادى النطرون فى القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادى الزمالك.

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